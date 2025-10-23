21일간 임직원 러닝 합산 거리 8327㎞ 매칭 기부금 등 통해 총 1036만원 마련

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한카드는 창립 18주년을 맞아 기후위기 극복에 동참하기 위해 임직원이 직접 달리기를 통해 기부하는 ‘기부런(GIVE & RUN)’ 캠페인을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 임직원들이 일정 기간 자율적으로 달린 기록을 합산한 뒤 그 거리에 비례해 회사가 기부하는 방식으로 진행됐다. 올해는 1㎞당 1000원의 매칭 기부를 진행했다.

지난달 22일부터 10월 12일까지 진행된 캠페인에는 사내 러닝 동호회와 개별 임직원 총 204명이 참여했다. 21일간 합산 거리 8327㎞를 달성해 832만7000원의 매칭 기부금을 달성했다. 여기에 직원 기부금 204만원을 더해 총 1036만7000원이 모금됐다.

기부금은 지난 22일 서울 중구 신한카드 본사에서 세계자연기금(WWF)에 전달됐다. 기후 위기 대응과 자연 보전을 위한 사업에 사용될 예정이다.

신한카드 관계자는 “앞으로도 임직원이 함께할 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 지속 실천하고자 노력할 것”이라고 말했다.