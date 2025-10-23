국내 가상자산 업계 최초 법인 고객 대상 행사 법인 특화 서비스 소개 및 가상자산 회계처리 지침과 사례 등 인사이트 제공

[헤럴드경제=경예은 기자] 빗썸이 법인 고객을 대상으로 한 대규모 컨퍼런스 ‘빗썸 BIZ 컨퍼런스 2025’를 개최한다고 23일 밝혔다.

‘빗썸 BIZ 컨퍼런스 2025’는 올해 4분기로 예상되는 법인 고객 가상자산 시장 진입에 맞춰 기획됐다. 가상자산 업계에서 법인 고객을 위한 대규모 컨퍼런스를 진행하는 것은 이번이 처음이다.

빗썸은 이번 컨퍼런스를 통해 주요 기업과 전문 투자 법인을 대상으로 빗썸의 법인 특화 서비스를 소개하고, 법인 맞춤형 가상자산 투자 전략 자문 등을 제공해 신규 우량 법인 고객 유치에 나선다는 계획이다.

행사는 오는 10월30일 저녁 6시 JW 메리어트 호텔 서울 그랜드볼룸에서 진행된다. 주요 대기업, 회계·법무법인, 전문 투자 법인 관계자 등 약 200여 명이 참석할 예정으로 사전에 등록된 참석자에 한해 입장이 가능하다.

이재원 빗썸 대표이사의 개회사를 시작으로 ▷빗썸 법인고객 대상 특화 서비스 소개 ▷가상자산 회계처리 지침과 사례 ▷스테이블코인 활용 전략 등 업계 전문가들의 강연들이 이어진다. 세션이 끝난 후에는 질의응답 및 네트워킹 시간도 마련된다.

김영훈 빗썸 고객전략총괄은 “이번 컨퍼런스는 법인 고객들이 필요로 하는 시장 전망과 실질적인 투자 전략을 제공하는 자리가 될 것”이라며 “차별화된 서비스와 전문성 있는 강연을 통해 빗썸이 법인 시장의 건전한 정착을 지원하는 최고의 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.