[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 올해 전면 도입된 고교학점제에 대한 중학생과 학부모의 이해를 돕기 위해 ‘대구 고교학점제 권역별 박람회’를 총 5회에 걸쳐 진행한다고 23일 밝혔다.

따라서 다음달 4일부터 6일까지 대구학생문화센터에서 처음으로 개최되는 1기 박람회를 시작으로, 2기는 11월 7일부터 8일까지 달성군민체육관에서, 3기는 11월 15일부터 16일까지 대구여자고등학교 체육관에서, 4기는 11월 20일부터 21일까지 대구학생문화센터에서, 5기는 11월 27일부터 28일까지 팔달중학교 체육관에서 운영된다.

‘고교학점제’는 학생이 기초 소양과 기본 학력을 바탕으로 자신의 진로와 적성에 따라 과목을 선택하고 이수 기준에 도달한 과목에 대해 학점을 취득·누적해 졸업하는 제도다.

2025학년도부터 고등학교 1학년을 대상으로 전면 도입돼 졸업 요건은 ‘3년간 최소 192학점 이상’으로 변경된다.

2022 개정 교육과정이 적용돼 학생들은 학기 단위로 과목을 수강하게 되므로 과목 선택에 대한 이해와 자기주도적 진로·학업 설계 역량이 필수적으로 요구된다.

이에 따라 이번 박람회는 단순한 전시 중심이 아닌 학생 참여형 체험 중심 프로그램으로 운영된다.

먼저‘고교학점제 박람회 워크북’을 통해 각 부스별 활동에 참여하면서 학생들이 고교 생활을 미리 체험해 볼 수 있도록 구성했다.

고교학점제의 주요 변화와 제도를 이해할 수 있는 ‘고교학점제 톺아보기존’을 비롯해 중학생과 학부모를 위한 특강이 마련된 ‘고교학점제 특강존’, 2022 개정 교육과정에 따른 선택과목을 직접 탐색할 수 있는 ‘선택과목 탐색존’ 등이 운영된다.

‘학생 맞춤형 교육과정 지원존’과 ‘진로·학업 설계존’에서는 개인의 진로와 적성에 맞는 교육과정을 설계해 볼 수 있으며 ‘고교학점제 플레이존’을 통해 고교학점제를 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 지원한다.

‘고교학점제 특강’은 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.

1기 박람회의 특강 신청 기간은 이날 오전 9시부터 10월 29일 오후 6시까지며 대구시교육청 통합예약시스템 누리집 또는‘대구에듀나비-통합예약시스템’에서 ‘고교학점제 박람회 특강’을 검색해 주제와 일정을 선택하면 된다.

강은희 대구교육감은 “많은 중학생과 학부모님들이 이번 박람회에 참여해 고교학점제를 이해하고 미리 체험해 보시길 바란다”며 “앞으로도 학생들이 고교학점제를 충분히 이해하고 고등학교 생활을 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.