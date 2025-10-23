11월부터 12월까지 2개월간

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 다음달부터 12월까지 2개월 동안 동백전 월 캐시백 한도를 현행 30만원에서 50만원으로 확대하여 시행한다고 23일 밝혔다.

시는 또 오는 29일부터 다음달 9일까지 진행되는 전국 단위 대규모 할인행사인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에는 캐시백 요율을 한시적으로 최대 18%까지 인상하고, 50만원의 별도 한도를 추가 적용하여 운영한다.

11~12월의 캐시백 요율은 9~10월과 같이 최대 13%를 유지하되, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간(10.29.~11.9.)에만 한시적으로 ▷최대 18% 캐시백 요율을 적용하고 ▷50만원의 별도 한도를 추가 적용하는 것이다. 이에 따라 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에는 50만원 사용시 최대 9만원을 환급받을 수 있다.

이로써 다음달 한 달 동안은 총 100만원 사용 시 최대 15만5000원 환급이 가능하며, 이는 2019년 12월 동백전 출시 이후 역대 최고 수준의 캐시백 혜택이다.

아울러 동백전 사용이 가능한 ▷부산 소상공인 공공 배달 앱 ‘땡겨요’ ▷택시 호출 공공앱 ‘동백택시’ ▷온라인 지역 상품 몰 ‘동백몰’에서도 동일한 수준의 캐시백 혜택이 적용된다.

시는 하반기 지역 소비 촉진을 위해 9월부터 동백전 캐시백 요율을 최대 13%로 인상해 확대 운영하고 있다. 그 결과 올해 1~9월의 발행액은 총 1조2000억원으로 전년 동기 대비 약 21.6% 증가해 지역 내 소비 활성화와 지역경제 회복에 긍정적 효과를 가져왔다.