풍부한 거래대금·저보수 매력에 투자자 관심 집중

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 200 ETF’가 연초 이후 개인 누적 순매수 3000억원을 돌파했다고 밝혔다. 코스피 5000시대를 바라보는 기대감이 국내 증시에 투자하려는 개인 투자자 수요를 증폭시켰고, 풍부한 유동성과 저보수 매력이 부각된 해당 ETF로 매수세가 집중됐다는 분석이 나온다.

23일 한국거래소에 따르면 ‘TIGER 200 ETF’의 연초 이후 개인 누적 순매수(22일 기준)는 3052억원이다. ‘TIGER 200 ETF’는 국내 대표 지수인 코스피200을 추종한다. 코스피200은 국내 대형주를 중심으로 구성된 대표 지수로, 국내 증시 전반의 성과를 가장 잘 반영하는 핵심 지수로 평가받는다. 올 들어 코스피200 지수 수익률은 70.7%를 기록하는 등 상승세가 이어지며 ‘TIGER 200 ETF’를 통해 국내 증시에 투자하는 수요가 급증한 것으로 파악된다.

개인 투자자들의 매수세가 강해지며 ‘TIGER 200 ETF’의 투자 경쟁력도 강화되고 있다. 22일 기준 ‘TIGER 200 ETF’의 최근 1개월 일평균 거래대금은 1462억원으로, 유동성이 대폭 증가한 것으로 확인된다. 해당 ETF는 총 보수가 0.05%로 낮아 장기 투자 시 투자 수익률을 극대화할 수 있다는 게 장점이다.

미래에셋자산운용은 최근 외국인 수급이 반도체·조선·방산·원자력 등 주도 업종으로 집중된 점을 들어 당분간 코스피200의 강세도 이어질 것으로 전망했다. 국내 증시가 반등을 시작한 4월 10일부터 22일 현재까지 외국인은 코스피200 구성종목을 16조2000억조원 순매수했다. 같은 기간 코스닥150 구성종목은 1000억원 순매도하며 엇갈린 포지션을 취해 대형주 중심 장세가 강화된 양상이다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “주도주가 코스피200에 집중된 상황에서 한국 증시는 외국인 수급과 더불어 밸류에이션 재평가가 지속되고 있다”며 “높은 거래대금과 함께 최저 수준의 보수까지 갖춘 ‘TIGER 200 ETF’를 통해 국내 대표기업들에 효과적으로 투자할 수 있다”고 말했다.