새 정부 국정철학 공유 및 산하기관 경영혁신 추진계획 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 23일 정부세종청사 중앙동에서 한국승강기안전공단 등 12개 산하기관이 참석한 ‘2025년 산하기관 경영혁신 보고회’를 개최했다고 밝혔다.

행안부는 2016년 이후 매년 ‘산하기관 경영혁신 보고회’를 통해 경영혁신 성과를 공유하고 발전 방안을 논의해 왔다.

특히, 올해는 새 정부의 국정철학을 산하기관과 함께 나누고 향후 성과 창출 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

이날 보고회에서는 국정기획위원회 위원으로 참여한 김호기 연세대학교 사회학과 명예교수가 ‘이재명 정부의 국정철학 이해’를 주제로 특강을 진행했다.

또 참석 기관장이 그간의 업무 추진 성과와 새 정부의 국정철학에 맞춘 향후 경영혁신 추진 과제를 발표하고 논의하는 시간을 가졌다.

윤호중 행안부 장관은 “각 산하기관이 새 정부의 국정철학과 국정과제를 구현하고, 국민과 현장에서 직접 소통하는 최일선 기관이라는 자부심과 사명감을 가지고 최선을 다해 주시기 바란다”라고 당부했다.