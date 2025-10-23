국토부 유튜브 채널에서 대국민 사과 “‘내 집 마련’ 꿈꾸는 국민들 마음 못 헤아려” 갭투자 논란엔 “실거주 차원…눈높이 못미쳐”

[헤럴드경제=신혜원·서정은 기자] “집값이 떨어지면 그때 사면 된다” 발언과 함께 갭투자(전세 낀 매매) 논란을 일으킨 이상경 국토교통부 1차관이 23일 “국민들께 진심으로 사과드린다”고 입장을 밝혔다. 갭투자에 강력한 규제를 시행한 주무부처 차관이 정작 본인이 이를 활용해 막대한 시세차익을 거둔 사실이 알려지면서 여론의 비판이 증폭된 바 있다.

이 차관은 이날 국토부 유튜브에 출연해 “지난주 제가 출연한 유튜브 방송 발언, 아파트 매매와 관련한 입장 말씀드리기 위해 이 자리에 섰다”며 “부동산 정책을 담당하는 국토부 고위공직자로서 국민 여러분들의 마음에 상처드린 점을 진심으로 사과드린다”고 말했다.

이 차관은 “국민 여러분들에게 정책을 소상히 설명드리는 유튜브 방송에서 ‘내 집 마련’의 꿈을 안고 열심히 사는 국민들의 입장을 헤아리지 못했다”고 했다.

이 차관은 배우자의 갭투자 논란에 대해서도 “실거주를 위해 아파트를 매입했지만 국민 여러분들의 눈높이에 한참 미치지 못했다는 점을 겸허히 받아들이고 재차 사과의 말씀을 드린다”며 “이번 일을 계기로 제 자신을 되돌아보겠다”고 했다.

마지막으로 “부동산 정책 담당자로서 주택시장이 조기에 안정화되도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 정부는 10·15대책에서 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)으로 묶어 대출규제를 강화하고, 이들 지역을 토지거래허가구역으로도 지정해 2년 실거주 의무를 부여했다. 이 때문에 시장에서는 실수요자의 진입 통로를 막았다는 비판도 나오던 터였다.

이 차관은 지난 19일 한 유튜브 채널에 규제의 불가피성을 설명하며 “돈 모아 집값이 안정되면 그 때 (집을) 사라”면서 “어차피 기회는 돌아오게 돼 있으니 민감하게 반응할 필요 없지 않나”라고 말해 논란을 빚었다.

이 가운데 이 차관의 배우자가 갭투자로 집을 산 사실이 알려지면서 여론이 더욱 악화됐다. 정부공직자윤리위원회가 공개한 9월 수시공개자 재산 현황에 따르면 이 차관의 배우자는 지난해 7월 경기도 성남시 분당구 백현동 ‘판교푸르지오그랑블’을 33억5000만원에 매입한 뒤 잔금을 치르기 전 14억8000만원에 전세계약을 체결해 갭투자로 집을 샀다. 해당 아파트는 현재 실거래가 기준으로 40억원에 달해, 불과 1년여 만에 6억5000만원가량 가격이 상승한 것으로 파악됐다.