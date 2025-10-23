3년간 체납 건수 2.3배… 전국 평균 증가세 앞질러 중구·미추홀구 등 원도심이 더 심각 허종식 의원 “분할납부는 미봉책, 에너지바우처 등 실질적 지원 절실”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 소상공인들의 전기요금 체납 증가율이 전국 평균을 크게 웃돌고 있는 것으로 나타났다.

특히 원도심 지역의 타격이 심각해 특단의 대책이 시급하다는 지적이다.

23일 더불어민주당 허종식 의원(국회 산자중기위, 인천 동구미추홀구갑)이 한국전력공사로부터 받은 자료에 따르면 인천 소상공인이 주로 사용하는 ‘일반용’ 전기요금 체납 건수는 2021년 1490건에서 2024년 3473건으로 3년 만에 2.3배(133%) 폭증했다.

같은 기간 전국의 체납 건수가 5만1252건에서 8만8758건으로 1.73배 증가한 것과 비교하면 인천의 증가 폭이 월등히 크다.

체납 금액도 2021년 말 17억2500만원에서 2024년 말 42억1900만원으로 약 2.45배 증가해 식각하다. 2025년 7월말 기준 누적 체납액은 46억6500만원에 달했다.

특히 인천 내에서도 원도심 지역의 위기가 두드러졌다. 7월말 기준 체납 건수는 미추홀구가 658건으로 가장 많았다.

체납 금액 면에서는 신도시와 산업단지가 있는 서구(12억6900만원)가 가장 높았고 다음으로 중구가 12억2600만원으로 상권의 심각한 경영난을 드러냈다.

결국 요금 체납은 소상공인의 영업 기반을 무너뜨리는 ‘단전’ 조치로 이어졌다.

인천의 단전 건수는 2021년 1421호에서 2024년 1729호로 21.7% 증가했으며 2025년 들어 7월까지 이미 943호의 불이 꺼졌다.

상황이 한계에 부딪히자 전기요금을 나눠 내는 ‘분할납부’로 버티는 소상공인도 많아졌다.

한전이 제도를 한시적으로 확대한 2023년 하계 기간, 인천의 분할납부 신청 건수는 773건에 달했다.

이로 인해 인천의 소상공인들은 ‘고객은 더 적고, 요금 부담은 더 큰’ 기형적 구조를 보이고 있다.

2024년 인천의 일반용 고객(15만3756호)은 부산(19만9443호)보다 4만5000호 가량 적었지만, 연간 전기 사용량(73억7060만kWh)은 부산(73억2370만kWh)을 넘어섰다.

이 결과 월평균 요금은 68만6418원으로 전국 평균(54만3368원)보다 26.3%나 높았다.

허종식 의원은 “치솟는 에너지 비용이 지역 경제의 실핏줄인 소상공인들의 생존을 벼랑 끝으로 내몰고 있다”면서 “한계에 부딪힌 소상공인들이 단전이라는 최악의 상황에 직면하지 않도록 단순한 분할납부 제도를 넘어 에너지바우처 지급 등 실질적인 지원책을 정부와 한국전력이 마련해야 한다”고 말했다.