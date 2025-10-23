서울경제진흥원 업무협약 일환

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 서울경제진흥원(SBA)과 손잡고 서울 소재 중소 뷰티 브랜드의 오프라인 판로 확대를 지원한다고 23일 밝혔다.

무신사는 서울경제진흥원과 함께 오는 24일부터 사흘간 서울 동대문디자인플라자(DDP) B the B(비더비)에서 ‘무신사 뷰티 X B the B’ 캠페인 팝업을 진행한다. 이번 캠페인에는 서울 소재 유망 뷰티 브랜드 총 22곳이 참여한다.

오프라인 팝업 현장에는 각 브랜드의 대표 제품을 체험할 수 있는 공간이 마련될 예정이다. 방문객을 대상으로 룰렛 돌리기, 후기 인증, 뽑기 등 이벤트를 통해 경품도 지급한다. 이번 지원 사업에 참여한 브랜드는 무신사 스토어에서 진행 중인 ‘무신사 뷰티 in 서울’ 기획전을 통해서도 만날 수 있다.

앞서 지난 7월 무신사는 서울경제진흥원과 ‘서울 뷰티기업 발굴 및 지원사업을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 캠페인도 양사가 서울의 우수한 뷰티 중소기업을 신규 발굴하고 유망 브랜드로 성장하기 위한 지원의 일환이다.

무신사 관계자는 “국내 뷰티 브랜드에 대한 해외에서 관심이 높아지는 가운데 서울을 대표하는 신진 브랜드 발굴과 육성을 위해 서울경제진흥원과 협력을 강화해 나갈 계획”이라며 “온오프라인 마케팅을 비롯해 글로벌 스토어 입점 연계 등을 통해 실질적으로 중소 뷰티 브랜드와 동반성장할 수 있는 지원 방안을 제공할 것”이라고 말했다.