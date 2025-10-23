동유럽 주요 국가 중심 오프라인 진출 미국에서는 아마존 입점해 제품 판매

[헤럴드경제=전새날 기자] 하고하우스의 투자 브랜드 ‘마뗑킴’은 미국과 유럽 시장 공략에 속도를 높인다고 23일 밝혔다.

마뗑킴은 동유럽 주요 국가를 중심으로 오프라인 유통망을 넓히고, 미국 아마존 공식 입점을 통해 북미 온라인 시장 진출도 본격화한다.

먼저 마뗑킴은 불가리아 편집숍 ‘스캔들(Scandal)’을 통해 가방, 지갑 등 잡화 라인을 선보이며 동유럽 시장 공략에 나섰다. 합리적인 가격대와 감각적인 디자인이 현지 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있으며 이를 발판으로 체코 및 발칸 반도 등 인근 국가로 유통 채널을 확대할 예정이다.

마뗑킴은 초기 성과를 기반으로 현지 편집숍 중심의 유통 구조를 확립해 접근성을 높이고, 브랜드 대표 상품으로 경쟁력을 한층 강화할 예정이다.

또 미국 아마존 공식 입점을 통해 북미 지역 소비자와의 접점을 확대한다. 마뗑킴은 10월부터 약 60종을 아마존에서 선보인다. 상품 후기, 추천 알고리즘, 검색 기반 노출 시스템 등 아마존의 쇼핑 기능을 적극 활용해 브랜드 인지도를 높이고 신규 고객층을 확보할 계획이다.

마뗑킴은 올 4분기 내 추가 수출 확대를 추진 중이다. 향후 유럽 주요 허브로의 단계적 확장을 통해 글로벌 성장세를 이어갈 방침이다.

하고하우스 관계자는 “자사몰을 중심으로 해외 매출이 성장세를 보이는 가운데, 이번 동유럽 진출과 아마존 입점은 그 흐름을 오프라인 채널까지 확대하기 위한 행보”라며 “앞으로도 마뗑킴은 국가별 소비자 취향에 맞춘 맞춤형 전략으로 세계 시장에서 경쟁력을 공고히 할 것”이라고 전했다.