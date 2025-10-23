뷔나 그룹 ‘투자의향서’ 전달식 진행 이재명 대통령·래리 핑크 블랙록 회장 면담 후 실제 투자 유치 성과 태안해상풍력 발전 프로젝트 등 재생에너지 설루션에 투자 재생에너지 연계형 AI 데이터센터 구축도

[헤럴드경제=박세정 기자] 세계 최대 자산운용사 블랙록의 그린 설루션 자회사 뷔나(VENA) 그룹이 한국의 재생에너지, 인공지능(AI)센터 구축에 약 20조원을 투자한다.

지난 9월 방미 기간 중 이재명 대통령과 블랙록 래리 핑크 회장의 면담 후, 세계적 기업의 실제 투자 유치까지 이끌어 낸 성과다. 이재명 정부의 국정 과제인 재생에너지·AI 고도화에 더 힘을 받게 됐다.

정부는 이번 투자를 마중물로 ‘태안해상풍력 발전 프로젝트’, ‘욕지해상풍력 발전 프로젝트’를 비롯해 ‘에너지 고속도로’ 구축에 속도를 낸다. AI 기반 시설 역량 강화에도 힘을 실을 방침이다.

23일 기후에너지환경부와 과학기술정보통신부는 국회에서 차지호 의원실과 함께 뷔나 그룹의 투자의향서(LOI) 전달식을 진행했다.

투자의향서 전달식 행사에는 김성환 기후부 장관, 류제명 과기정통부 차관, 차지호 의원, 김우창 국가에이아이(AI)정책비서관 등과 뷔나 그룹 니틴 압테(Nitin Apte) 회장 및 관계자들이 참석했다.

지난 9월 유엔 총회 참석을 위한 방미 기간 중 이재명 대통령과 블랙록 래리 핑크 회장은 면담을 갖고 AI·재생에너지 투자 협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

이번 투자의향서 전달은 ‘아시아 AI 수도’ 전략을 구체화하는 첫 실질적인 성과다. 특히 이재명 정부의 글로벌 투자 유치 노력이, 재생에너지 확대와 AI 기반시설 고도화라는 주요 국정과제의 실질적 이행으로 이어졌다는 측면에서 큰 의미가 있다는 평가다.

뷔나 투자 의향서에 따르면 투자 규모는 약 20조원이다. 투자 분야는 재생에너지 설루션 프로젝트로 태양광, 육상 및 해상풍력, 에너지저장장치(BESS), 그린수소, 연료전지 등이 포함된다. 또 차세대 AI 컴퓨팅을 지원하기 위한 재생에너지 연계형 전력망 대응 AI 데이터센터에도 투자한다.

뷔나 그룹은 태안해상풍력 발전 프로젝트(500MW 규모), 욕지해상풍력 발전 프로젝트(384MW 규모) 등 대한민국 내에서 추진되는 관련 프로젝트 투자를 추진한다. 구체적인 조건, 구조 및 일정은 향후 정부와 구체적인 협의를 통해 정하기로 했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 “뷔나 그룹이 제출한 투자의향서는 대통령의 외교적 리더십과 투자 유치 노력이 만들어낸 구체적인 성과”라며 “우리나라의 재생에너지 전환과 AI 기반시설 경쟁력을 동시에 끌어올릴 출발점”이라고 평가했다.

아울러, 기후에너지환경부는 이번 투자를 마중물로 해상풍력 보급을 가속화하고 해상풍력 발전단지, 전력계통, AI 데이터센터를 유기적으로 연결하는 ‘에너지 고속도로’를 구축한다. 이재명 정부의 국정과제인 에너지 고속도로 구현과 재생에너지 중심의 녹색 전환 등을 본격적으로 추진할 계획이다.

류제명 과학기술정보통신부 차관은 “AI 데이터 센터에 대한 정부 투자뿐만 아니라 국제사회의 대규모 투자 유치로 지속 가능한 AI 발전 모델을 마련할 것”이라며 “AI 대전환을 가속화해 아태지역 ‘AI허브’로 도약할 수 있는 발판을 마련할 것”이라고 밝혔다.