고용·산업 위기지역 35억 등 실질 금융지원 확대 총력

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신협사회공헌재단은 2018년부터 포용금융 지원사업을 통해 사회적·경제적 약자를 대상으로 8년간 48억원을 지원했다고 23일 밝혔다.

신협재단에 따르면 ▷고용·산업 위기지역 대출 이자(35억3000만원) ▷다자녀가정 대출 이자(12억6000만원) ▷고령자 공제료(4000만원) 등 총 48억원을 지원한 것으로 집계됐다. 다문화가정·청년·소상공인 등을 위한 금융상품의 이자 지원도 꾸준히 이어가고 있다.

재단은 신협이 추진하는 포용금융상품의 이자 부담을 완화하고, 금융 소외계층의 신용 회복과 경제적 자립을 돕는 등 금융을 통한 사회적 가치 실현을 핵심 목표로 하고 있다고 설명했다. 이에 신협중앙회는 ‘평생 어부바’라는 경영 슬로건 아래 ▷8·15 해방대출 ▷다자녀 주거안정지원대출 ▷소상공인 어부바 플랜 ▷국가유산 어부바 적금 등 서민·취약계층을 위한 맞춤형 금융상품도 선보였다.

김윤식 신협재단 이사장은 “신협의 포용금융은 금융기관으로서의 본업을 사회적 책임으로 확장한 모범적 사례로 평가받고 있다”며 “앞으로도 사람 중심의 금융을 통해 따뜻한 변화를 만들어가겠다”고 말했다.