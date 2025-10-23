전년 동기 대비 20% 확대…농민들 “수수료 없어 숨통”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 올해 1~9월 전남 영암·함평, 충북 충주, 경북 성주·의성·영천·고령 등 7개 인구감소위기 지역에서 사들인 과일이 6600톤을 돌파했다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 20% 늘어난 수치다.

이들 지역은 인구감소지역(행정안전부) 또는 인구소멸위험진입지역(한국고용정보원)에 선정된 지자체다. 쿠팡은 사과·참외·자두·수박·딸기 등 30여가지 과일을 매입해 새벽배송을 확대했다. 7개 지역의 과일 매입량은 2022년 3430톤, 2023년 5610톤, 지난해 5870톤을 기록했다. 올해는 7000톤에 육박할 것으로 전망된다.

과일 매입규모가 커진 이유는 쿠팡의 물류 인프라가 도서산간·인구감소지역으로 확대된 영향이다. 또 올해 고령군(수박), 의성군(사과), 영암군 등과 판로 확대 업무협약(MOU)를 맺거나 협업을 강화하면서 매입이 늘었다.

경북 고령에서 과일 매입 규모는 49톤(올 1~9월)으로 전년 동기 대비 13배, 전남 영암·함평도 55톤으로 6배 이상 뛰었다. 무화과를 주로 거래한 이들 지역은 지중해를 닮은 서남단 기후 특성으로 전국 무화과 생산량의 60% 이상을 차지하는 곳이지만 온라인 판로 확대는 초기단계에 있다.

이밖에 경북 영천도 같은 기간 대비 약 90% 늘었다. 영천은 포도·샤인머스켓·멜론이 400톤 이상, 의성 복숭아·자두는 600여톤 팔렸다. 참외로 유명한 성주(3200여톤), 충주 사과·복숭아(2300여톤) 등도 매입 규모가 늘어났다.

해당 농가들은 쿠팡이 별도 수수료 없이 직거래로 대량 매입하고, 정산을 투명하게 진행하는 데 만족했다. 쿠팡이 새벽배송과 마케팅, 고객 응대 등을 전담해 유통비용 부담이나 정산 지연 걱정도 줄었다.

지난해 쿠팡을 통해 온라인 직거래를 시작한 전남 함평의 무화과 농가 ‘함평농부’의 채상희 대표는 “쿠팡의 직매입 확대로 판매량이 전년 대비 약 2배로 늘었다”며 “수확량이 충분해도 납품처가 제한돼 최상품이 헐값에 팔리는 경우가 많았는데, 이제는 쿠팡을 통해 전국 소비자에게 판매되고 있다”고 말했다.

경북 고령군 우곡수박은 농가 수익이 낮은 기존 포전(밭 단위) 거래 대신 쿠팡을 통해 직거래를 처음 도입해 안정적으로 매출을 확보했다. 신혜경 고령군청 농업정책과 유통가공팀장은 “고령군 수박 재배 면적은 최근 5년간 약 30% 감소하며 수박 농가 명맥이 단절될 위기에 놓였는데, 쿠팡 직거래와 직매입을 계기로 공선출하회를 결성하는 등 새로운 활로를 모색하는 출발점이 됐다”고 전했다.

더불어민주당 이개호 국회의원(담양·함평·영광·장성)은 “쿠팡의 과일 및 농산물의 직매입 확대로 가격안정에 대한 불안감이 없이 농가가 안심하고 재배할 수 있는 환경이 조성됐다”며 “생산 농가는 쿠팡의 직매입 확대 정책 덕분에 걱정을 덜 수 있으며, 농가들은 가격 안정성 확보로 다음 농사도 안심하고 준비할 수 있는 효과를 보고 있다”고 평가했다.

쿠팡은 전북 익산·경북 안동과 봉화, 충청 논산 등 농축산물 매입을 확대하고 있다. 지난 6월에는 국내 주요 사과 산지에서 생산된 못난이 사과 약 200톤을 대량 매입하며 지역 농가를 지원했다.

쿠팡 관계자는 “인구가 줄어드는 지역 농가가 쿠팡을 통해 성장할수록 지역 경제 활성화에 기여할 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 더 많은 농가를 발굴해 함께 성장할 기회를 만들겠다”고 말했다.