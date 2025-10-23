[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스(NEW BALANCE)가 엠버서더 윈터와 함께한 2025 F/W 시즌 ‘플라잉 구스다운’ 화보를 선공개했다고 23일 밝혔다.

화보의 콘셉트는 ‘슈퍼 내추럴 윈터(Super Natural Winter)’다. 초경량·고품질 플라잉 구스다운 라인의 기술력을 바탕으로 초자연적인 겨울 감성을 담았다.

윈터가 착용한 ‘W 플라잉 후드형 숏다운’은 글로시한 색과 크롭 실루엣이 특징이다. 유러피안 구스 충전재를 적용했다. 함께 선보인 ‘UNI 플라잉77 슈퍼라이트 후드형 헤비 구스다운’은 7데니어 초경량 원사와 7CELL 실리콘 코팅 기술을 적용햇다.

뉴발란스는 27일 멤버십 고객을 대상으로 ‘플라잉 77데이’ 프로모션을 진행한다. 구매 고객에게 런칭 캘린더 신청 고객 특별 할인, 미니 러그 사은품 증정, 추첨을 통한 77만 마일리지 제공 혜택을 제공한다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “트렌디한 디자인과 뉴발란스만의 기술력이 담긴 기능성으로, 일상부터 다양한 겨울 활동까지 폭넓게 활용할 수 있는 제품”이라고 설명했다.