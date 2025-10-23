전국 3200여 영유아 대상 맞춤형 지원 아동행동전문가 방문…보육현장 개선

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성복지재단이 지난 22일 서울 삼성아동교육문화센터에서 ‘2025년 영유아 발달지원 사업 성과보고회’를 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 성과보고회에는 조용남 한국보육진흥원 원장, 류문형 삼성재단 총괄 부사장을 비롯해 전국 어린이집 원장과 교사, 육아종합지원센터 관계자, 아동행동전문가, 교육부 및 지방자치단체 관계자 등 200여 명이 참석했다.

‘영유아 발달지원 사업’은 올해 3월부터 10월까지 진행됐다. 사업은 아동행동전문가 어린이집 현장방문 지원과 영유아 발달검사 및 상담 지원 등 두 가지 형태로 운영됐으며 전국적으로 약 3200명의 영유아가 지원을 받았다.

‘아동행동전문가 어린이집 현장방문 지원’은 공격성, 산만함, 불안 등 부적응 행동을 보이는 영유아를 대상으로 전문가가 직접 어린이집을 방문해 담임교사와 함께 맞춤형 지도법을 제공하는 프로그램이다. 전국 150여 개 어린이집의 영유아 180여 명이 참여했으며, 지원 이후 교사가 인식한 유아의 부적응 행동 정도가 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났다.

‘영유아 발달검사 및 상담지원’은 전국 10개 육아종합지원센터에서 3000여 명의 영유아를 대상으로 발달검사와 상담을 실시하고, 필요 시 치료기관과 연계했다.

사업에 참여한 한영숙 남원시육아종합지원센터장은 “학부모들이 전문가의 도움을 받을 수 있어 만족도가 높았고, 전문기관이 부족한 인근 순창과 임실에서도 참여하는 등 호응이 매우 좋았다”고 말했다.

이날 성과보고회에서는 박주희 연세대학교 교수가 ‘영유아 발달지원의 중요성과 의의’를 주제로 강연을 진행했다. 박 교수는 “문제행동의 조기 발견과 개입은 영유아가 문제아동으로 낙인찍히는 것을 막고, 교사의 심리적 부담 완화와 전문성 향상에도 도움을 준다”고 강조했다.

조용남 한국보육진흥원 원장은 “아이 한명 한명의 건강한 성장, 보육환경 변화에 발맞춘 시의성 있는 지원이 우리 사회의 지속가능성과 미래 경쟁력으로 이어지길 바란다”고 말했다.

류문형 삼성재단 총괄 부사장은 “삼성복지재단은 ‘함께 잘 사는 사회’를 실현하겠다는 이건희 선대회장의 설립 이념 아래 보육 현장의 실질적 어려움을 해결하기 위한 지원사업을 지속 확대하겠다”며 “앞으로도 보육 현장 전반에 도움이 되는 다양한 프로그램을 추진할 것”이라고 밝혔다.