에버랜드 판다 세컨하우스 관람객 발길 통창으로 쌍둥이 생활 모습 볼 수 있어

[헤럴드경제=박지영 기자] 국내에서 태어난 첫 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오를 위한 새로운 보금자리 ‘판다 세컨하우스(Panda 2nd House)’가 에버랜드의 새로운 인기 명소로 떠올랐다.

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난 3일 문을 연 판다 세컨하우스에 20여일동안 약 6만명의 관람객이 다녀가며 높은 관심을 얻고 있다고 23일 밝혔다.

판다 세컨하우스는 생후 1년 반~2년이 지나면 독립 생활을 시작하는 판다의 습성을 고려해 마련된 루이·후이 전용 공간이다. 지난 9월부터 두 쌍둥이는 이곳에서 강철원, 송영관 사육사의 보살핌을 받으며 단독 생활을 이어가고 있다.

전면 통창유리로 꾸며진 관람 공간에서는 아기 판다들의 일상을 가까이에서 볼 수 있다. SNS상에는 “눈앞에서 판다와 눈이 마주치는 기분”, “판다월드와 세컨하우스 모두 관람 추천” 등 관람 후기가 올라오고 있다.

쌍둥이 판다들의 세컨하우스 생활 모습을 보여주는 SNS 콘텐츠는 에버랜드와 유튜브 ‘뿌빠TV’ 등 자사 채널에서 600만 조회수를 돌파했다. 루이·후이의 사원증 모양 인형은 6000개 이상 판매되는 등 판다 굿즈 인기도 뜨겁다.

에버랜드는 다음달 16일까지 ‘스탬프 투어’ 이벤트도 진행한다. 리버 트레일, 판다월드, 뿌빠타운 등 주요 동물 서식지를 탐험하며 발자국 도장을 모으는 체험형 프로그램으로, 참가자는 기념 배지와 포토카드 세트를 받을 수 있다.

체험비는 5000원이며, 수익금 일부는 ‘세계 코끼리 보호기금(International Elephant Foundation)’에 기부된다.

한편, 에버랜드는 판다 세컨하우스 개장에 맞춰 지난 20일부터 ‘2026 바오패밀리 시즌그리팅’ 굿즈 사전 판매를 시작했다. 캘린더와 다이어리 등 신년맞이 한정판 상품으로, 내달 2일까지 구매할 수 있다.