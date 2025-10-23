VIP 라운지 공식 맥주…단독 판매 부스도

[헤럴드경제=강승연 기자] 프리미엄 라이트 맥주 미켈롭 울트라가 국제 골프 대회 ‘2025 제네시스 챔피언십’의 단독 공식 맥주 후원사로 참여한다고 23일 밝혔다.

23일부터 26일까지 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 대회는 한국 프로 골프(KPGA)투어와 DP월드투어가 공동 주관한다. 총상금 400만 달러, 국내외 최정상급 선수 126명이 출전한다.

미켈롭 울트라는 대회 기간 갤러리 플라자와 17번 홀 갤러리 휴게 공간에 판매·이벤트 부스를 운영한다. 제품의 특징인 89kcal의 가벼운 칼로리를 주제로 소비자 참여 이벤트도 연다. 이벤트 참가자에게는 캐디 백 항공 커버, 우산, 보냉백 등 브랜드 굿즈를 경품으로 제공한다.

미켈롭 울트라 브랜드 매니저는 “PGA 공식 맥주이자 ’골프장 맥주’로 사랑을 받고 있는 미켈롭 울트라가 국내외 최정상급 선수들이 출전해 골프 팬들의 관심이 집중되는 이번 대회에 단독 맥주 브랜드로 참여하게 됐다”며 “앞으로도 골프 등 스포츠 마케팅 활동을 통해 ‘가볍고 활동적인’ 브랜드 이미지를 강화하겠다”고 말했다.