박영춘 G&ES 사업부장 기조연설에 나서

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 ‘APEC CEO 서밋 코리아 2025’에 참여해 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용한 데이터센터 에너지 관리 시스템을 선보인다고 23일 밝혔다.

박영춘 한화큐셀 G&ES 사업부장은 28일부터 31일까지 경북 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에서 울리 호만 마이크로소프트 부사장과 공동으로 ‘데이터센터 에너지 관리를 위한 인공지능’을 주제로 한 기조연설에 나선다. 데이터센터의 복잡한 에너지 설비와 시스템을 AI가 스스로 인지하고 판단함으로써 최적의 운용체계를 실행할 수 있게 하는 혁신적 데이터센터 에너지관리 시스템의 비전을 제시한다.

박영춘 G&ES 사업부장은 에너지 최적화 및 전력시스템 운영 자동화 분야에서 25년 이상의 경력을 지닌 전문가이다. 아마존웹서비스(AWS)의 상업용 IoT 총괄과 존슨콘트롤즈의 최고기술책임자(CTO) 등을 거쳐 2023년 한화큐셀에 입사했다. 올해 한화큐셀 G&ES 사업부장으로 승진하며 차세대 서비스형 에너지 사업 전략을 주도적으로 실행하고 있다.

한화큐셀은 최근 분산형 에너지로의 전환이 빠르게 진행되는 미국을 주요 무대로 서비스형 에너지 사업을 추진 중이다. 첨단 기술을 활용해 다양한 전력자원을 통합하고 자동화할 수 있는 전력관리 소프트웨어를 공급, 전략망 안정화를 돕고 에너지 효율성을 높이기 위함이다.

한화큐셀은 마이크로소프트와 에너지 관리·저장·사용의 효율성을 높일 수 있는 기술 개발에 나서고 있다. 지난 3월 마이크로소프트가 개최한 ‘마이크로소프트 AI 투어 인 서울’에 참여해 AI가 적용된 에너지 관리 소프트웨어를 최초로 공개한 바 았다.

박영춘 G&ES사업부장은 “앞으로 에너지 시스템에 적극 적용될 AI가 단순한 자동화 도구에 머물지 않고 자율적으로 판단하고 실행할 수 있는 ‘오케스트레이터(Orchestrator)’로 발전한다면 데이터센터 에너지 효율 향상은 물론 탄소중립 달성도 앞당길 것”이라고 말했다.