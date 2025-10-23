수도권 중장년 귀촌·재취업 유도 지역 인력난·경제 활성화 기대

[헤럴드경제=박지영 기자] 지역 중소 제조업체 10곳 중 6곳이 심각한 인력난을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이를 타개하기 위해 한경협은 수도권에 집중된 베이비붐 세대(1955~74년생)의 지역 중소기업 취업을 유도해 인력난 해소와 지역경제 활성화를 꾀하는 ‘3자 연합 모델’ 프로젝트를 추진한다.

한국경제인협회(한경협)는 23일 ‘지역 중소기업 인력난 현황 및 정책과제’ 조사 결과를 발표하며 “청년층 이탈로 비수도권 중소기업의 인력난이 심화되고 있다”며 “은퇴를 앞둔 수도권 중장년층의 지역기업 취업을 촉진하는 방안을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

조사에 따르면 수도권 및 제주권을 제외한 지역 중소기업의 51.4%가 현재 인력난을 겪고 있다고 응답했다. 특히 제조업의 경우 이 비율이 60.8%로, 전체 산업 가운데 가장 높았다. 인력난이 심한 직종은 ▷기술·생산직(35.3%) ▷서비스직(27.7%) ▷사무·관리직(12.1%) 순이었다.

기업들이 꼽은 인력난의 주요 원인은 ‘낮은 급여 및 복리후생’(32.9%)이었다. 이어 ▷업종·직종 특성(16.6%) ▷지역 인구 감소 및 인재 유출(12.4%) ▷수도권 선호(11.1%) 등이 뒤를 이었다.

청년층 이탈로 비수도권의 인력 공백이 커지는 가운데 중소기업 절반 이상(52.2%)은 50대 이상 중장년층을 채용할 의향이 있다고 답했다. 인력난을 겪는 기업에서는 이 비율이 60.7%까지 높아졌다. 중장년 인력의 강점으로는 ▷풍부한 경험과 전문성(31.0%) ▷책임감·성실성(29.9%) ▷장기근속 가능성(18.2%)이 꼽혔다.

중장년 채용 시 지급할 수 있는 최대 월급 수준(풀타임 근무 기준)은 평균 264만원으로 나타났다.

한경협은 수도권 거주 베이비붐 세대가 비수도권으로 이주해 지역 중소기업에 재취업하는 ‘베이비부머 지역경제 붐업(Boom Up) 프로젝트(3자 연합 모델)’를 추진한다. 귀촌을 유도해 수도권 중장년에게는 안정적 노후와 일자리 보장을, 지역 중소도시에게는 인구 유입 및 재정 확충을, 지역 중소기업에게는 인력난 해소를 동시에 달성하는 선순환 구조를 목표로 한다.

지역 중소기업 10곳 중 4곳(45.8%)은 이 모델이 인력난 해소에 도움이 될 것이라고 답했다.

기업들은 정책 과제로 ‘귀촌 중장년 채용 시 인센티브 지급’(23.5%)을 가장 많이 꼽았으며, 이어 ▷임대주택 등 안정적 주거 지원(21.0%) ▷맞춤형 직무교육 및 재취업 프로그램(13.8%) ▷다양한 근로 형태 제공(13.0%) 등을 제시했다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “지역 인구 감소로 인해 중소기업들이 인력난을 겪으며 경영 차질이 빚어지고 있다”이라며 “수도권 베이비붐 세대의 고향을 중심으로 한 귀촌과 지역 내 재취업을 유도한다면, 지역 중소기업 인력난 완화와 지역경제 및 내수경제 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.