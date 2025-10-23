수도권 중장년 귀촌·재취업 유도

지역 인력난·경제 활성화 기대

지난 7월 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 서울시 중장년 일자리박람회 2025에서 구직자들이 채용공고 게시대를 살펴보고 있다. [연합]
[헤럴드경제=박지영 기자] 지역 중소 제조업체 10곳 중 6곳이 심각한 인력난을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이를 타개하기 위해 한경협은 수도권에 집중된 베이비붐 세대(1955~74년생)의 지역 중소기업 취업을 유도해 인력난 해소와 지역경제 활성화를 꾀하는 ‘3자 연합 모델’ 프로젝트를 추진한다.

한국경제인협회(한경협)는 23일 ‘지역 중소기업 인력난 현황 및 정책과제’ 조사 결과를 발표하며 “청년층 이탈로 비수도권 중소기업의 인력난이 심화되고 있다”며 “은퇴를 앞둔 수도권 중장년층의 지역기업 취업을 촉진하는 방안을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

조사에 따르면 수도권 및 제주권을 제외한 지역 중소기업의 51.4%가 현재 인력난을 겪고 있다고 응답했다. 특히 제조업의 경우 이 비율이 60.8%로, 전체 산업 가운데 가장 높았다. 인력난이 심한 직종은 ▷기술·생산직(35.3%) ▷서비스직(27.7%) ▷사무·관리직(12.1%) 순이었다.

기업들이 꼽은 인력난의 주요 원인은 ‘낮은 급여 및 복리후생’(32.9%)이었다. 이어 ▷업종·직종 특성(16.6%) ▷지역 인구 감소 및 인재 유출(12.4%) ▷수도권 선호(11.1%) 등이 뒤를 이었다.

청년층 이탈로 비수도권의 인력 공백이 커지는 가운데 중소기업 절반 이상(52.2%)은 50대 이상 중장년층을 채용할 의향이 있다고 답했다. 인력난을 겪는 기업에서는 이 비율이 60.7%까지 높아졌다. 중장년 인력의 강점으로는 ▷풍부한 경험과 전문성(31.0%) ▷책임감·성실성(29.9%) ▷장기근속 가능성(18.2%)이 꼽혔다.

중장년 채용 시 지급할 수 있는 최대 월급 수준(풀타임 근무 기준)은 평균 264만원으로 나타났다.

베이비부머 지역경제 Boom Up 프로젝트(3자 연합 모델) [한경협 제공]
한경협은 수도권 거주 베이비붐 세대가 비수도권으로 이주해 지역 중소기업에 재취업하는 ‘베이비부머 지역경제 붐업(Boom Up) 프로젝트(3자 연합 모델)’를 추진한다. 귀촌을 유도해 수도권 중장년에게는 안정적 노후와 일자리 보장을, 지역 중소도시에게는 인구 유입 및 재정 확충을, 지역 중소기업에게는 인력난 해소를 동시에 달성하는 선순환 구조를 목표로 한다.

지역 중소기업 10곳 중 4곳(45.8%)은 이 모델이 인력난 해소에 도움이 될 것이라고 답했다.

기업들은 정책 과제로 ‘귀촌 중장년 채용 시 인센티브 지급’(23.5%)을 가장 많이 꼽았으며, 이어 ▷임대주택 등 안정적 주거 지원(21.0%) ▷맞춤형 직무교육 및 재취업 프로그램(13.8%) ▷다양한 근로 형태 제공(13.0%) 등을 제시했다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “지역 인구 감소로 인해 중소기업들이 인력난을 겪으며 경영 차질이 빚어지고 있다”이라며 “수도권 베이비붐 세대의 고향을 중심으로 한 귀촌과 지역 내 재취업을 유도한다면, 지역 중소기업 인력난 완화와 지역경제 및 내수경제 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.


