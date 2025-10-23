[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 국립경주문화유산연구소와 공동으로 오는 30일부터 다음달 1일까지 사흘간 태종로 쪽샘유적발굴관에서 ‘경주 쪽샘44호분 축조실험 설명회’를 연다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 2025 APEC 정상회의를 맞아 국내외 참가자들에게 신라의 고분문화를 체험형으로 선보이기 위한 자리다.

‘쪽샘44호분’은 신라 왕족계 어린 여성(공주)의 무덤으로 추정되는 고분으로, 비단벌레 날개로 만든 말다래 등 800여 점의 귀중한 유물이 출토돼 주목받았다.

국립경주문화유산연구소는 2014년부터 2023년까지 10년에 걸쳐 발굴조사와 학제 간 연구를 통해 무덤 축조의 전 과정과 기술을 규명했다.

이 연구를 토대로 지난해부터 실제 무덤을 재현하는 ‘축조실험 프로젝트’를 진행하고 있으며, 이는 세계 고고학계에서도 보기 드문 사례로 평가된다.

현재는 무덤 주인공의 시신과 부장품을 안치한 이중 덧널(이중 목곽) 일부를 완성하고, 그 주변에 돌을 쌓는 21단계 중 8단계 과정까지 진행된 상태다.

설명회는 오전 10시부터 오후 5시까지(정오~오후 1시 제외) 운영되며 매시 정각과 30분 두 차례씩 발굴에 참여한 학예연구사들이 직접 해설을 맡는다.

참가자들은 덧널·목조구조물·돌무지 등 주요 축조 단계와 사용 도구에 대한 설명을 듣고, 실제 출토 유물도 관람할 수 있다.

이번 행사는 사전 신청 없이 누구나 참여 가능하며, 외국인을 위한 영어·일본어·중국어 통역 해설도 제공된다.

특히 APEC 2025 KOREA TOUR PROGRAM의 일환으로 운영돼 각국 대표단과 외국인 관광객에게 신라문화의 정수를 현장에서 체험할 기회를 제공한다.

임승경 국립경주문화유산연구소장은 “이번 설명회는 APEC 정상회의를 계기로 경주의 찬란한 신라문화를 세계에 알리는 계기가 될 것“이라며 “앞으로도 세계인이 함께할 수 있는 학술·문화 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 했다.

주낙영 경주시장은 “무덤이 다시 쌓여가는 과정을 눈앞에서 볼 수 있는 행사는 오직 경주만이 선보일 수 있는 특별한 체험“이라며 “APEC 참가국 대표단과 시민 모두가 천년고도의 역사적 깊이를 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.