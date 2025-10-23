성북구청·아동보호전문기관·종암경찰서 등 관계기관 협력

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 10월 20일 오후 숭례초등학교 정문에서 아동학대 및 유괴 예방 안전 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 지난 9월 26일 숭덕초등학교에서 진행된 아동학대 및 유괴 예방 캠페인에 이어 두 번째로 진행했다. 성북구청 아동청소년과, 성북구 아동보호전문기관, 종암경찰서, 청소년지도협의회, 청소년유해환경감시단 등 민·관·경 관계기관이 협업했다.

캠페인 참여자들은 초등학생 하교 시간에 맞춰 어린이들에게 아동학대 및 유괴 예방 수칙이 담긴 리플릿과 홍보물품을 배부했다. 또 배너와 피켓을 활용해 유괴 예방 안전수칙을 알리고 아동학대에 대한 경각심을 높였다.

이승로 성북구청장은 “최근 아동 대상 범죄가 빈번하게 발생하고 있으며 이를 예방하기 위해 관계기관 간 협력이 필요한 시점”이라며 “성북구는 아동과 청소년이 안전한 사회가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

성북구는 앞으로도 관내 초등학교와 번화가 등에서 관계기관과 협력해 추가적인 아동 대상 범죄 예방 캠페인을 이어갈 예정이다.