[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데홈쇼핑은 경기 안성시 안성초등학교에 미세먼지 저감을 위한 친환경 녹지 공간 ‘숨;편한 포레스트’ 18호를 조성했다고 23일 밝혔다.

전날 열린 완공식에는 롯데홈쇼핑 김민아 커뮤니케이션팀장, 환경재단 백재욱 부장, 안성초등학교 김주석 교장, 학생 대표 24명 등이 참석했다. 참석자들은 완공된 숲을 둘러보고, 학생 대표의 감사 공연을 관람했다.

안성초는 산업단지와 구도심에 인접해 대기 환경이 열악한 지역에 있다. 전교생의 약 25%가 다문화 가정 학생이어서 ‘공존의 숲’을 조성하자는 취지로 대상지를 선정했다. 약 한 달간의 공사 끝에 400㎡ 부지에 교목류(소나무, 계수나무 등), 관목류(수국, 화살나무 등) 등 총 2316그루의 수목을 식재했다.

한편 롯데홈쇼핑은 2021년부터 ‘숨;편한 포레스트’ 사업을 통해 미세먼지 저감을 위한 도심 속 녹지 공간을 조성해 왔다. 현재까지 약 1만230㎡ 면적에 3만3000여 그루의 수목을 식재했다.

김민아 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션팀장은 “아이들이 자연 속에서 서로의 문화를 이해하고 함께 성장할 수 있는 공간으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.