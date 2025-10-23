[헤럴드경제=김주리 기자] ‘아침마당’과 ‘6시 내 고향’으로 얼굴을 알렸던 한국방송공사(KBS) 김재원 아나운서가 교수로 임용된다.

한세대학교(총장 백인자) 교무처는 학생들의 융합적 사고와 커뮤니케이션 역량을 강화하기 위해 김재원 아나운서를 교양학부 석좌교수로 임용한다고 22일 밝혔다.

중앙대학교에서 마케팅 커뮤니케이션 전공으로 박사학위를 취득한 김 아나운서는 캐나다의 브리티시컬럼비아 대학교(University of British Columbia) 대학원에서 한국학을 수학했으며, 다양한 학문적 경험과 30년 동안 공영방송 아나운서로 다양한 프로그램을 진행한 경험을 바탕으로 교양학부에서 말하기 과목 등을 강의할 예정이다.

한세대학교 임은영 교무처장은 “김재원 박사는 오랜 방송인 활동과 더불어 한양대, 건국대 등 여러 대학교와 기관에서 수년 간 겸임교수와 초빙교수 등을 지내며 말하기 교육 경력이 풍부한 분으로 오늘날 사회가 요구하는 융합형 인재를 양성하게 될 석좌교수로 모시게 되어 학교 구성원 모두 기대가 크다”고 설명했다.

김 아나운서는 “부족한 사람에게 과분한 자리를 주셔서 감사하고, 방송 경험으로 말하기의 중요성을 잘 아는 만큼 학생들이 자기 능력을 잘 표현하는 데 중요한 소통 역량을 갖추도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 김 아나운서는 과거 미디어를 통해 ‘300억 자산가설’, ‘AI급 기억력을 가진 천재’ 등의 소문에 대해 해명한 바 있다.