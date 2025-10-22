인천 계양구서 운전기사 폭행 50대 검거

[헤럴드경제=한지숙 기자] 정류장이 아닌 곳에서 하차를 요구하며 시내 버스 기사를 휴대전화 등으로 마구잡이로 폭행한 50대 승객이 현행범으로 체포됐다.

22일 인천 계양경찰서에 따르면 경찰은 전날 버스 운전기사를 폭행한 혐의(특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행)로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 4시 50분쯤 인천시 계양구 일대를 달리던 시내 버스에서 운전기사인 20대 B씨를 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다.

당시 버스 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면 A씨는 달리는 버스 안에서 운전석을 향해 다가와 무언가 말 하더니 갑자기 휴대전화를 든 손으로 B씨의 얼굴을 가격했다. 이어 B씨의 머리 채를 잡고 흔드는 등 무차별 폭행을 이어갔다. 버스에 타고 있던 한 학생이 이 모습에 놀라 나와 말렸지만 A씨의 폭행은 멈추지 않았다.

운전대를 놓지 않으려던 B씨는 결국 중앙분리대를 들이받고 차량을 세운 후 앞 문으로 내려 피했다.

A씨는 술을 마신 채로 버스에 탄 뒤 정류장이 아닌 곳에서 하차를 요구했다가 B씨가 거부하자 범행을 저지른 것으로 파악됐다. A씨는 “술에 취해 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

B씨는 입술이 찢어지는 등 부상을 입었다. 승객들은 안전하게 하차했으며 교통사고에 따른 부상자는 없는 것으로 전해졌다.