엔비디아와 공동 개발한 CPC 신규 정보 발표 양사 협업 AI 기술로 게임 산업 혁신 제시

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤은 엔비디아가 주최하는 ‘지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)’ 파트너로 참여한다고 22일 밝혔다. 해당 행사는 오는 30일 오후 4시 서울 코엑스 케이팝(K-POP) 광장에서 열린다.

이강욱 크래프톤 인공지능(AI) 본부장이 행사에 참석해 엔비디아와 개발한 AI 협업 모델 CPC(Co-Playable Character) 사례인 ‘펍지 앨라이(PUBG Ally)’의 개발 현황을 발표할 예정이다.

CPC는 지난 1월 크래프톤이 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2025’에서 선보인 AI 기술로, 엔비디아 에이스(ACE)로 구축된 게임 특화 온디바이스 소형 언어 모델(On-device SLM)’을 기반으로 한다. 기존 NPC(Non-Player Character)와 달리 이용자와 함께 적극적으로 생각하고 소통하며, 보다 깊은 상호작용이 가능한 것이 특징이다.

앞서 지난 3월 28일 크래프톤은 스팀을 통해 얼리 액세스 출시한 인조이(inZOI)에 최초 CPC인 ‘스마트 조이(Smart Zoi)’를 선보였다. 이번 행사에서는 PUBG 지식재산권(IP) 프랜차이즈에 확대 적용할 CPC ‘펍지 앨라이’를 소개할 계획이다.

한편, 크래프톤과 엔비디아는 협력 관계를 바탕으로 AI 기술의 고도화를 지속하고 있다. 양사는 이번 ‘지포스 게이머 페스티벌’ 뿐만 아니라 다양한 협업을 진행한단 방침이다.