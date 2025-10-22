5G·LTE 증축…음영 지역 방지·추가 와이파이 등 장애 대응 위해 24시간 모니터링·상황실 운영

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 많은 인파가 몰릴 것을 대비해 인근 주요 시설에 추가 통신 장치를 구축했다고 22일 밝혔다. 전용 상황실도 운영해 APEC 정상회의가 성황리에 마무리되도록 최적의 통신 품질을 제공한다는 계획이다.

우선 LG유플러스는 APEC 행사 기간 약 2만명이 넘는 인원이 참석할 것으로 예상됨에 따라 주요 지역에 5G와 LTE 장비를 추가 설치했다. 특히 참가단이 방문할 것으로 예상되는 첨성대와 코모도호텔, 한화리조트 등 주요 숙소를 중점적으로 증축, 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하도록 했다.

APEC 기자회견장으로 마련된 미디어센터에는 음영 지역이 발생하지 않도록 임시 통신 장비를 구축했다. 또 APEC CEO 서밋 가족 만찬이 열리는 황룡원 일대에 해외 방문객을 위한 끊김이 없는 인터넷 환경을 조성하고자 와이파이 장비(AP)를 추가로 설치했다.

LG유플러스는 비상 상황에 긴급 대응하기 위해 24시간 설비를 모니터링하고, 지역 상황실을 운영할 계획이다. 현장에서 임직원이 대기하다 문제 발생 시 곧바로 대응하고, APEC 메인 행사장인 경주화백컨벤션센터 인근에 이동기지국을 배치할 방침이다.

이외에도 APEC 기념 불꽃쇼가 열리는 포항시 영일대와 숙박용 크루즈가 정박한 영일만항 인근에도 이동기지국을 배치하고, 일부 개소에는 임시 통신 시설을 운용해 안정적인 네트워크 환경을 조성한다.

노성주 LG유플러스 NW인프라운영그룹장은 “세계 각지에서 주요 인사들이 APEC을 찾는 만큼 최적의 통신 품질을 경험할 수 있도록 대비책을 마련했다”며 “모든 행사가 성황리에 마무리될 수 있도록 세심하게 모니터링하며 대응할 것”이라고 했다.