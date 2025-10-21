강영구 의장 “사업 개선책·실효성 있는 대안 제시 당부”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군의회(의장 강영구)가 21일 오전 11시 본회의장에서 제281회 임시회를 열고, 오는 30일까지 10일간의 회기에 들어갔다.

이날 열린 제1차 본회의에서는 2025년도 하반기 주요 사업장 현지 확인 계획안을 비롯해 ‘예천군 청소년 배움터 운영 및 지원에 관한 조례안’ 등 군수가 제출한 안건을 심의·의결했다.

또한 행정사무감사특별위원회(위원장 신향순, 간사 강경탁) 구성 및 위원 선임의 건도 처리했다.

군의회는 이번 임시회 기간 중 22일 유천면 화지교 개체공사 현장을 시작으로 27일 예천읍 대한육상연맹 교육훈련센터 건립 현장까지 4일간 주요사업장 16곳을 방문해 사업의 적정성과 문제점, 우수사례 등을 점검할 예정이다.

또한 29일에는 특별위원회실에서 행정사무감사특별위원회를 열어 제2차 정례회 중 실시될 2025년도 행정사무감사 계획안을 승인할 계획이다.

강영구 의장은 개회사를 통해 “사업장 현지 확인을 통해 문제점과 개선책을 자세히 검토하고, 실효성 있는 대안을 제시해 달라”며 “올해 남은 기간 군정이 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 최선을 다하자”고 당부했다.

한편, 본회의에 앞서 안양숙 의원은 ‘예천군 24시 영유아‧아동 포괄적 돌봄 전담 기관 구축’을 주제로 5분 자유발언을 통해 관련 조례 제정과 예산 반영의 필요성을 강조했다.