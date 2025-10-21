“스타트업 해외 진출 지원”

롯데벤처스와 롯데벤처스 재팬은 한일 양국 스타트업의 해외 진출을 지원하는 ‘2025 엘캠프 재팬(L-CAMP JAPAN) 3기’ 현지 프로그램을 진행한다고 21일 밝혔다.

20일부터 3일간 일본 도쿄에서 열리는 이번 행사는 부산창조경제혁신센터가 공동 주관하며 K-스타트업센터 도쿄, 아마존웹서비스(AWS)가 후원한다. 엘캠프 재팬은 ‘1세대 글로벌 창업가’인 신격호 창업주의 글로벌 개척 정신을 계승해 스타트업의 해외진출을 돕기 위해 2023년 시작한 프로그램이다. 한국과 일본 롯데 CVC(기업 주도형 벤처캐피탈)가 양국의 인프라를 활용해 국내 유망 스타트업의 일본 진출을 돕는다. 지난해부터는 한국 진출을 희망하는 일본 스타트업도 선발하고 있다.

롯데벤처스는 8월부터 모집, 심사 단계를 거쳐 AI(인공지능), 헬스케어, 콘텐츠, 푸드테크 분야 스타트업 한국 9곳, 일본 2곳을 선발했다. 심사 단계에서는 양국의 롯데벤처스 소속 심사역이 참여해 현지 성장 가능성과 실질적인 사업화 계획을 갖춘 스타트업을 찾았다. 김승욱 롯데벤처스 대표는 “축적된 해외 진출 프로그램 운영 노하우와 해외 거점 인프라를 바탕으로 높은 사업적 역량과 기술을 보유한 스타트업의 글로벌 시장 개척을 지원하겠다”고 강조했다. 강승연 기자