시교육청, 11월 5일까지 ‘학교예술교육페스티벌’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청(교육감 이정선)은 오는 22일부터 11월 5일까지 학생교육문화회관에서 ‘2025 광주 학교예술교육 페스티벌’을 개최한다.

올해 ‘광주 학교예술교육 페스티벌’은 학생, 교직원, 퇴직 교원 등이 대거 참여해 ‘예술, 일상 속으로’를 주제로 다채로운 공연과 전시를 선보인다.

공연은 오는 22일 학생교육문화회관 대강당에서 진행되는 ‘학생 오케스트라 축제’를 시작으로 28일까지 진행된다.

학교예술교육 페스티벌을 여는 ‘학생 오케스트라 축제’에서는 12개 초·중학교 560여 명의 학생이 다양한 곡을 연주한다. 이어 28일 같은 장소에서 열리는 ‘광주교직원 예술제’에는 교직원, 광주전남 퇴직 교원 등으로 구성된 10개 팀이 국악, 합창, 아카펠라, 댄스, 무용, 통기타, 밴드 공연을 한다.

축제는 오는 11월 5일 광주학생교육문화회관 공연장에서 진행되는 ‘고등학생 예술동아리 축제’로 마무리 된다. 이날 축제에는 11개 고등학교 예술동아리가 교과 수업과 동아리 활동을 통해 갈고 닦은 합창, 밴드, 관악합주 무대를 선사한다.

오는 23일부터 11월 4일까지는 학생교육문화회관 갤러리와 메타버스 온라인에서 특별전시가 운영된다. 전시에는 광주지역 교직원과 중·고등학생 68명이 참여해 작품을 선보인다.

이정선 교육감은 “‘광주 학교예술교육 페스티벌’을 통해 학생들과 교직원들이 예술적 재능과 열정을 마음껏 발휘하길 바란다”며 “예술이 일상이 되는 행복한 학교문화가 조성되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.