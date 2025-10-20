3000명 규모 호텔뷔페 10곳 초대

SK텔레콤이 전국 10곳의 호텔 뷔페로 총 3000명의 고객을 초청해 T멤버십 미식 행사 ‘테이블(Table) 2025’를 개최한다고 20일 밝혔다. SKT는 지난해 서울 한 호텔에서 300명 한정으로 진행됐던 행사를 전국 10개 호텔과 3000명 규모로 대폭 키워 더 많은 고객에게 특별한 순간을 선물할 계획이다.

‘Table 2025’가 진행되는 호텔은 ▷서울 비스타 워커힐 호텔 ‘더 뷔페’ ▷서울 포시즌스 호텔 ‘더 마켓 키친’ ▷인천시 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 ‘셰프스 키친’ ▷경기도 더블트리 바이 힐튼 서울·판교 ‘데메테르’ ▷강원도 카시아 속초 ‘비스타’ ▷대전시 호텔인터시티 ‘타블도트’ ▷대구시 메리어트 호텔 ‘어반 키친’ ▷부산시 시그니엘 ‘더 뷰’ ▷광주시 라마다 플라자 바이 윈덤 ‘파라뷰’ ▷제주도 그랜드 하얏트 호텔 ‘그랜드 키친 뷔페’ 등이다. 행사는 11월 29일과 11월 30일 양일에 걸쳐 진행되며, SKT는 추첨을 통해 총 1500명의 고객을 선정할 예정이다. 선정된 고객에게는 동반 1인과 함께 참가할 수 있다. 권제인 기자