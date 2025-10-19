[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 주민 숙원사업이자 지역 교통망 구축의 핵심과제였던 3차순환도로 동편구간(캠프워커~비상활주로) 도로 건설을 완료하고 다음달 20일께 전면 개통한다고 19일 밝혔다.

이번에 개통되는 동편 700m 구간(폭 40m, 왕복 8차로)은 과거 미군 비상활주로로 사용되던 부지로, 3차순환도로 내에서 사실상 단절됐던 구간이다.

2002년 부지 반환 결정 이후 미군 시설물 이전과 토양 정화 작업 등 군사지역 특수성으로 인해 설계 및 협의가 장기간 지연됐으나 대구시는 수년간 노력 끝에 2020년부터 올해까지 총 73억원을 투입해 사업을 마무리했다.

3차순환도로는 대구 도심 순환교통과 간선 기능을 담당하는 도로망으로, 총연장 25.2km 계획 중 캠프워커 부지로 인해 1300m(서편 600m, 동편 700m) 구간이 미개설돼 통행 불편과 교통혼잡 문제가 지속됐다.

이번 동편구간 개통으로 단절된 구간이 연결되면 중앙대로·신천대로 등 주요 간선도로와의 접근성이 크게 향상된다. 특히 캠프워커 주변 봉덕로·이천로·중앙대로22길의 일 교통량 중 평균 42%(일 24,000대)가 신규 도로로 분산돼 교통 흐름이 크게 개선될 전망이다.

또 다음달 5일 정식 개관하는 대구도서관과 약 2000세대 규모의 신규 공동주택 입주에 따른 교통 부담도 한층 완화될 것으로 기대된다.

허준석 대구시 교통국장은 “이번 동편구간 개통은 오랜 주민 숙원을 해결하는 동시에 3차순환도로 완성의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “잔여 서편구간 사업도 차질 없이 추진해 3차순환도로가 완전 개통될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.