박정훈 “전화번호 공개 면책특권 해당 없어” 김우영 “욕설했다는 주장 명백한 허위 사실”

[헤럴드경제=한상효 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사가 16일 ‘문자 폭로’ 여파에 여야 감정싸움으로 번지며 차질을 빚었다. 오전 국감이 40여분 만에 정회하더니 급기야 오후에는 약 20분 만에 국감이 중단됐다. 문자 폭로 당사자인 김우영 더불어민주당 의원과 박정훈 국민의힘 의원은 “멱살을 잡았다”, “옥상으로 따라 올라오라고 했다”며 공방을 벌였다.

국회 과방위는 16일 국회에서 원자력안전위원회·우주항공청·한국수력원자력 등에 대한 국감을 진행했다. 오전 10시14분 개의했으나 고성이 오가며 오전 10시55분 정회됐다. 이어 오후 2시께 국감이 속개됐으나 과방위원장인 최민희 의원은 오후 2시19분께 국감을 중지하고, 전체회의를 열어 위원 신상에 관한 논의의 건을 상정했다. 최 의원의 제안과 여야 간사 합의로 전체회의는 비공개로 전환됐다.

최 의원은 “제가 장내를 정리한다. 선택적으로 (사진을) 찍고 있어서 그게 문제가 됐다. 제가 결정한다. 비공개회의로 전환하겠다”며 “국정감사 중이지만 간사 간 협의에 따라 안건 처리를 위해 잠시 국정감사를 중지하겠다”고 말했다. 최 의원은 “나가달라”는 말을 거듭하며 취재 중이던 기자들을 내보냈다.

막말 문자를 주고받은 김 의원과 박 의원은 신상 발언을 통해 이날도 실랑이를 이어갔다. 박 의원은 오전 국감에서 “정회 중이었다고 하더라도 동료 의원에게 욕설한 부분은 국민 여러분께 깊이 진심으로 사과드리는 마음”이라면서도 “다만 김 의원에겐 전혀 미안한 마음이 없다”고 발언했다.

박 의원은 “김 의원은 분명 9월5일 날 저희 (국민의힘) 의원들이 있는 소회의실에 와서 제 멱살을 잡고 ‘네가 뭔데 나가라 말라 하느냐’고 소리 질러 둘 사이에 고성이 오간 일이 있었다”며 “10명 가까운 사람들이 봤다. 김장겸 의원이 말리는 상황까지 있었다. 평소 감정조절이 안 되시는지 멱살 잡을 일이 아닌데 그렇게 했다”고 설명했다.

이어 박 의원은 “김 의원이 상임위에서 제 번호를 공개한 건 면책 특권에 해당하지도 않는다. 직무상 관련성이 있어야 한다”며 “일부러 번호 공개한 것이지 않나. 그렇게 해서 개딸(개혁의딸)들에게 표적이 되게 하기 위해서 일부러 그렇게 한 것 아닌가”라고 비판했다.

김 의원은 “(화면을) 확대하는 과정에서 잠깐 번호가 비쳤는데, 박 의원은 사인이 아닌 공인이다. 공공연하게 명함을 파서 전화번호를 유권자들에게 알린다”며 “업무상 박 의원의 번호를 수집해 공개한 것이 아니기 때문에 개인정보 보호에 관한 법률에 위반되지 않는다는 것을 분명히 한다”고 반박했다.

이어 김 의원은 한숨을 쉬며 “제가 똑같이 박 의원이 보낸 문자에 대해 똑같이 욕설했다는 주장은 명백한 허위 사실”이라고 지난 9월 당시 통화 명세를 공개했다. 김 의원은 “소회의실에 들어갔을 때 ‘공용 시설인데 당신이 뭔데 들어오라 말라 하느냐’고 했더니 (박 의원이) 저한테 쌍욕을 했다. 목격하신 분들은 아실 것”이라며 “그럼에도 제가 ‘인간 대 인간으로 옥상으로 올라와’라고 했다”고 말했다.

이에 최 의원은 “박 의원은 김 의원이 욕설 메시지를 보냈다는 근거를 제시하라”고 하자, 박 의원은 “제가 이야기할 거니 뭘 하라 말라 이야기하지 말아달라. 근거가 되는 건 저분(김 의원)과 이야기해야 한다”고 맞섰다.

박 의원은 “(김 의원으로부터) ‘이 찌질한 새끼야’라고 문자가 왔다”며 “(나는) ‘그 찌질이란 단어는 당신한테나 어울리는 단어야, 이 창의력 없는 인간아’라고 답신까지 보냈다”고 목소리를 높였다.

최 의원은 “솔직히 이 시간에 이것(문자 폭로 사태 규명)을 해야 하는지 모르겠다. 우주항공청을 비롯한 기관들의 국감을 해야 한다”고 말했다. 여야 간 고성이 계속되자 결국 최 의원은 오전 10시 55분에 정회를 선언했다.