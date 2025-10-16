- 1000억원 시설투자…대전시, 차세대 국방기술 중심축 기대

이장우 대전시장이 지난 15일 LIG넥스원 위성․레이저 체계 조립동 준공식에 참석해 축사를 하고 있다.

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 유성구에 LIG넥스원(주)의 위성·레이저 체계 조립동이 들어섰다.

지난 15일 진행된 준공식은 LIG넥스원이 약 1000억원을 투자해 추진한 대규모 시설투자 사업의 결실로, 이번 투자로 대전은 차세대 국방기술의 중심축이 될 것으로 기대다.

준공식에는 이장우 대전시장을 비롯해 구본상 LIG그룹 회장, 신익현 LIG넥스원 대표이사 등 기업과 기관 관계자, 지역 산업계 인사 등 내외빈 150여 명이 참석했으며, 경과보고와 시설 투어를 통해 미래 무기체계 개발과 지역 투자 확대의 중요성을 공유했다.

이장우 대전시장은 축사를 통해“LIG넥스원의 이번 준공은 대전이 국방산업 선도 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “전국 최고의 국방 인프라를 보유하고 있는 대전을 국방산업 성장 거점으로 육성키 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

LIG넥스원은 지난 1976년에 설립된 대한민국의 종합 방산기업으로, 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제 및 통신, 항공 및 무인체계, 수중무기, 전자전, 사이버전 등 다양한 첨단 무기체계를 개발·제조하는 세계적인 방산기업이다.


