입주 전·후 점검 서비스 제휴 최대 4만원 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 건축점검 전문업체 홈체크와 제휴해 아파트 입주 전·후 하자 점검 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다.

이번 서비스는 아파트 입주 과정에서 발생할 수 있는 하자를 조기에 발견해 고객의 시간과 비용, 분쟁 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

서비스는 우리WON뱅킹 내 부동산 플랫폼 ‘WON하는 부동산’을 통해 신청할 수 있다. 신청 고객에게는 ▷입주 전 점검 2만원 할인 ▷입주 후 점검 2만원 할인 등 최대 4만원의 혜택을 제공한다.

우리은행은 ‘WON하는 부동산’을 통해 ▷지도 기반 아파트 단지 정보 ▷인공지능(AI) 미래 시세 예측 ▷전세 안전진단 ▷민간·공공·임대 주택 통합정보 ▷맞춤형 부동산대출 추천 등을 제공하고 있다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 WON하는 부동산은 부동산과 금융, 생활 속 주거 서비스까지 아우르는 토탈 부동산금융 플랫폼으로 거듭나 고객에게 실질적이고 차별화된 혜택을 제공하겠다”고 말했다.