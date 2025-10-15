복무여건 개선 ‘제1의 목표’이자 ‘최우선 과제’ “실전같은 교육훈련 통해 강인한 전투병력 전환”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관이 15일 동부전선 최전방 22사단을 방문해 장병 복무여건 개선에 대한 현장 목소리를 경청하고 인공지능(AI) 기반 경계작전체계를 점검했다.

안 장관은 초급·중견간부 40여 명과의 간담회를 통해 초급간부 획득 저조 원인과 개선방안, 중견간부 희망전역 증가 요인, 간부 자긍심 고취 방안 등과 관련한 현장 목소리를 청취했다.

안 장관은 “장병 복무여건 개선은 장관 제1의 목표로서 더 이상 미룰 수 없는 ‘국방의 최우선 과제’”라며 “복무여건 질이 최고 수준의 전투준비태세를 유지하는 기본 토대”라고 강조했다.

이어 “군인은 국가를 위해 목숨을 바치는 특별한 사명을 수행하는 사람들”이라며 “숭고한 헌신에 걸맞도록 급여와 복지체계를 새롭게 만든다는 생각으로 모든 노력을 다할 것”이라고 말했다.

아울러 안 장관은 22사단의 최전방 일반전초(GOP) 중대 관측소를 방문해 경계작전에 전념하고 있는 장병들을 격려하고 AI 기반 경계작전체계를 점검했다.

안 장관은 “AI 기반 경계작전체계 구축은 군 구조 개편을 통한 스마트 강군의 문을 여는 핵심열쇠”라며 “AI 경계작전체계를 통해 절감된 전방 경계병력은 첨단 무기체계를 운영해 실전같은 교육훈련을 통해 강인한 전투병력으로 전환돼 나갈 것”이라고 밝혔다.