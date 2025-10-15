[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘K팝 대표 혼성그룹’ 카드(KARD) 멤버 비엠(BM)이 치명적 판타지를 그려낸다.

비엠은 15일 0시 카드 공식 유튜브 채널을 통해 두 번째 EP ‘PO:INT’의 타이틀곡 ‘Freak (feat. B.I)’의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

공개된 영상은 비엠이 럭셔리한 무드의 ‘THE FREAKY HOTEL’에 체크인하는 장면으로 시작된다. 로비 카운터에서 마주친 호텔리어에게 한눈에 사로잡힌 비엠은, 이후 그녀와의 ‘Freaky Fantasy’를 꿈꾼다.

특히, 비엠은 강렬한 레드 조명 아래, 섹시한 퍼포먼스를 이어가며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다. 현실과 환상이 교차하는 위험하고도 매혹적인 밤, 끝내 거부할 수 없는 비엠의 유혹에 기대감이 증폭된다.

타이틀곡 ‘Freak (feat. B.I)’은 아마피아노 장르 기반의 곡으로, 몽환적인 플럭 사운드와 플루트 샘플이 어우러져 마치 환상 속을 유영하는 듯한 여운을 선사한다. 비엠이 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여한 가운데, 가수 비아이(B.I)가 피처링으로 지원사격에 나서며 음악적 시너지를 강화했다.

‘PO:INT’는 비엠이 지난해 5월 발매한 첫 번째 EP ‘Element’ 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 비엠은 총괄 프로듀서로서 대담하고 세련된 매력을 앨범 전반에 고스란히 녹여내며 진화한 음악적 역량을 증명할 예정이다.

한편, 비엠의 두 번째 EP ‘PO:INT’는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.