박완수 지사 “세계유산, 삶의 질을 높이는 자산으로 키워야” 경남 등 3개 광역·김해 고성 등 7개 기초 지자체 공동 참여

[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 가야고분군의 체계적 보존과 효율적 활용을 전담할 ‘가야고분군 세계유산관리재단’이 공식 출범했다.유네스코 세계유산 등재 2주년을 맞은 시점에 통합관리기구가 가동되면서 가야문화권 전체의 일관된 관리체계 구축이 본격화될 전망이다.

경남도는 13일 김해시 관동동 국립가야역사문화센터에서 ‘가야고분군 세계유산관리재단 출범식’을 열고 재단의 공식 출범을 선포했다.이날 행사에는 박완수 경남도지사를 비롯해 임종덕 국가유산청 국립문화유산연구원장, 최학범 경남도의회 의장, 홍태용 김해시장, 이상근 고성군수, 조근제 함안군수, 성낙인 창녕군수, 김윤철 합천군수 등 가야고분군 관련 기관·지자체 관계자 400여 명이 참석했다.

이번 재단 설립은 지난해 9월 가야고분군의 유네스코 세계유산 등재 이후 가야권 전역에 산재한 고분군의 보존·활용 정책을 통합 관리할 필요성이 제기되면서 추진됐다.경남·경북·전북 등 3개 광역자치단체와 김해·함안·합천·고성·창녕·고령·남원 등 7개 기초자치단체가 협의 끝에 김해 유치를 합의해 공동 출연 형태로 설립했으며, 지난 9월 1일 자로 공식 출범했다.

재단은 총 50억원 규모 예산으로 운영되며, 지자체 분담금(12억원)과 국비 보조사업(38억원)으로 구성됐다.조직은 1사무처 3팀(경영관리·교육홍보·보존연구) 체계로 12명의 전문 인력이 가야고분군의 보존·홍보·활용 업무를 전담한다. 기존 ‘가야고분군 세계유산 통합관리지원단’은 해산하고, 인력과 예산, 업무 일체가 재단으로 이관됐다.

박완수 도지사는 축사에서 “세계유산은 단순히 보존의 대상이 아니라 지역의 정체성과 자긍심을 되살리고, 공동체의 삶의 질을 높이는 자산이 되어야 한다”며 “재단이 가야고분군의 체계적 관리와 효율적 활용의 중심 역할을 해주기 바란다”고 강조했다. 또 “2026년 세계유산축전 개최를 계기로 가야고분군의 가치를 도민과 국민이 함께 향유하는 문화축제로 발전시키겠다”고 밝혔다.

가야고분군 세계유산관리재단은 앞으로 ▷유네스코 정기보고서 작성 ▷국내외 홍보 및 교류사업 ▷역사문화관광 콘텐츠 개발 ▷학술심포지엄 및 교육프로그램 운영 ▷주민참여형 프로그램 등을 추진한다. 특히 가야고분군의 추가 등재 가능성을 고려한 연구와 세계유산축전 등 연계 행사, 국내외 박람회 참가를 통해 가야문화의 세계적 위상 확립에 주력할 방침이다.

박 지사는 “세계유산관리재단 출범은 가야고분군의 국제적 위상을 공고히 하는 출발점”이라며 “경남도가 중심이 되어 가야문화를 미래 세대가 체감할 수 있는 콘텐츠로 발전시키고, 남부권 문화·관광의 새로운 성장축을 만들어 가겠다”고 덧붙였다.