박완수 지사 “예산 배분 넘어 도민 삶 바꾸는 정책 필요”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 13일 도정회의실에서 열린 확대간부회의에서 내년도 업무계획 수립과 관련해 ‘도민 체감형 정책’ 마련의 중요성이 강조됐다.

박완수 지사는 이날 회의에서 “연말까지 올해 계획된 사업을 철저히 점검하고 마무리하는 동시에 도민 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 미래지향적 과제를 발굴해야 한다”며 “단순한 예산 배분에 그치지 말고 도민이 변화를 느낄 수 있는 정책을 준비하라”고 당부했다.

이어 문화·경제·지역협력 등 다양한 분야에 대한 세부 지시도 이어졌다.

박 지사는 특히 문화콘텐츠 산업을 경남의 미래 성장동력으로 제시하며 “콘텐츠산업 인프라 구축과 콘텐츠 타운 조성이 더 이상 늦어져선 안 된다”고 강조했다. 그는 “국비가 확보된 사업이 용역 지연이나 부지 협의 문제로 지체되고 있다”며 “콘텐츠산업진흥원 설립, 관련 조례 제정, 콘텐츠 페어 개최 등 후속 사업 추진을 서둘러야 한다”고 지시했다.

또 경남과 전남 간의 상생협력도 주문했다. 박 지사는 “남해안발전특별법과 우주항공복합도시특별법은 양 도가 공동으로 추진해야 통과 가능성이 높다”며 “전남과의 협업 체계 강화와 함께 경제자유구역 확장 등에도 도가 주도적으로 나서야 한다”고 강조했다.

공공기관 2차 이전과 관련해서는 “다른 시·도보다 늦지 않도록 철저히 준비하고, 연말까지 유치 대상 기관을 확정하라”고 지시했다. 경남도는 현재 전담팀(TF)을 구성해 이전 대상 기관을 분석 중이다.

투자유치 부문에서는 “그동안의 유치 실적에 만족하지 말고, 실제 투자 이행 여부를 지속적으로 점검하라”고 주문했다. 창업 활성화와 관련해 박 지사는 “최근 경남의 벤처 투자 규모와 창업기업 수가 줄고 있다”며 산업국과 경제부지사에게 창업 생태계 기반 확충, 벤처캐피탈 유치, 창업펀드 확대 등 근본적 대책 마련을 지시했다.

박 지사는 “내년은 민선 8기 후반기를 준비하는 중요한 시기”라며 “도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 실질적인 정책 추진에 도정 역량을 집중할 것”을 당부했다.