“대한민국 입장 북한 위협 최우선적 목적 두고 집중해야” “美 방위비증액 요구 모든 가능성 열어놓고 협의할 생각”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관은 13일 “주한미군의 전력 증강은 한반도 대북 억지력에 목적이 있다고 생각한다”며 “그 이상은 깊이 생각하고 있지 않다”고 밝혔다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회의 국방부 국정감사에 출석해 강대식 국민의힘 의원이 주한미군 전력 현대화의 주요 목적을 묻자 이같이 답했다.

안 장관은 대니얼 드리스콜 미국 육군장관이 최근 방한해 주한미군이 중국과 북한의 위협에 모두 대응해야 한다고 언급한 것에 대해 “그 말에는 동의할 수 없다”고 잘라 말했다.

주한미군이 중국과 북한 모두를 견제해야 한다는 미국 측 발언에 대해 명확히 선을 그은 것이다.

안 장관은 미국이 중국에 대응해 다자협력과 집단방위를 강조한 것에 대해서도 “미국 입장에서는 인도 태평양 지역의 여러 가지 요소에 대해 함께 대응해야 하지 않느냐고 생각하는 것으로 이해하지만, 대한민국 입장에선 한반도와 북한 위협에 대해 최우선적 목적을 두고 거기에 집중해야 한다”고 강조했다.

그는 중국의 전략무기가 한미동맹에 위험 요소가 될 수 있다는 지적에는 “중국이 전승절 때 보인 신무기 체계에 대해 한반도나 역내에 여러 가지 복합적 위협 요소인 것은 당연하고 거기에 대해 대비도 하고 있다”고 언급했다.

안 장관은 임종득 국민의힘 의원이 “통일부는 9·19 군사합의의 연내 선제적 복원을 위해 사격훈련과 실기동훈련을 중단해야 한다고 이야기하는데 이것이 정부 입장이냐”고 묻자 “그렇지는 않다”고 답했다.

국방부와 통일부가 9·19 군사합의 복원과 관련해 서로 다른 입장을 보이는 것 같다는 지적엔 “원보이스‘(한목소리)를 낼 수 있도록 부처 간에 유기적으로 협력하겠다”고 말했다.

미국과 방위비 협상 시 우리 군이 핵추진 잠수함을 가지도록 요구할 수 있다면 미국의 방위비 증액 요구에 응해야 한다고 생각하느냐는 김병기 더불어민주당 의원 질문에는 “모든 가능성을 열어 놓고 협의할 생각을 하고 있다”고 밝혔다.

북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 능력과 러시아 기술 지원 가능성과 관련한 질의에는 “아직 판단하기는 이르다”고 신중한 태도를 보였다.