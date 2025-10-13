[헤럴드경제=조범자 기자] 외국인 선수 최초로 한 시즌 50홈런을 달성한 삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 9∼10월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

한국야구위원회(KBO)는 13일 “디아즈가 기자단 투표 35표 가운데 30표(85.7%), 팬 투표 53만365표 가운데 28만6323표(54%)를 획득해 총점 69.85점으로 7.39점의 오스틴 딘(LG 트윈스)을 크게 제쳤다”고 밝혔다.

디아즈의 첫 월간 MVP 수상이며, 삼성 외국인 선수로는 역대 최초다. 디아즈는 상금 300만원과 트로피를 받는다.

9~10월의 디아즈 성적은 타율 0.412(3위), 7홈런(공동 2위), 28안타(공동 3위), 27타점(1위), 장타율 0.838(1위), 출루율 0.500(공동 1위) 등 대부분의 공격 지표에서 상위권에 이름을 올렸다.

특히 지난달 25일 대구 키움 히어로즈전에서는 단일 시즌 최다 타점 신기록(147타점)과 외국인 타자 홈런 신기록(49개)을 동시에 달성했다.

디아즈는 50홈런, 158타점, 장타율 0.518로 정규시즌 타격 3관왕을 확정했다.