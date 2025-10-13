캄보디아 클럽 출연 영상 다시 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘버닝썬 게이트’로 실형을 선고받아 연예계에서 퇴출된 빅뱅 출신 승리가 캄보디아 태자단지와 관련있다는 루머설로 다시금 이목을 끌고 있다.

캄보디아에서 한국인 대학생이 납치·감금 뒤 사망하는 충격적인 사건이 발생하면서 온라인 커뮤니티를 중심으로 승리가 과거 캄보디아 한 행사에서 발언하는 모습이 재조명되면서다.

13일 여러 온라인 커뮤니티에는 승리가 캄보디아의 한 클럽 무대에 올라 마이크를 잡고 발언하는 모습이 담긴 영상이 확산하고 있다. 지난해 초 소셜미디어(SNS)에 올라 화제가 됐던 영상이 다시 돌고 있는 것이다.

해당 영상에서 승리는 한 행사장 무대에 올라 영어로 “내가 지인들한테 캄보디아에 간다고 했더니 위험하지 않냐고, 국가가 잘 살지도 않는데 왜 가느냐고 하더라”라며 “X이나 먹어라, 그리고 닥치고 여기 와서 캄보디아가 어떤 나라인지 보라고 말할 거다, 아시아에서 가장 훌륭한 국가인 캄보디아를 말이다”라고 말했다.

승리는 “X이나 먹어라”라며 손가락 욕설을 했고, 이에 객석에선 환호와 박수로 크게 호응했다.

영상 속 무대의 뒷 배경에는 ‘프린스 브루잉(Prince Brewing)’이라는 문구와 함께 ‘프린스 홀딩스(Prince Holdings)’ 로고와 유사한 문양이 그려져 있었다.

프린스홀딩스는 최근 외신을 통해 캄보디아의 ‘태자단지’로 불리는 지역 범죄 단지의 운영 주체 중 하나로 알려져 있다. 태자단지는 리딩방 사기, 불법 도박, 납치·감금 등 각종 사이버 범죄의 거점으로 지목된 곳으로 한국인 피해자 발생 사례도 보고된 바 있다.

프린스브루잉은 프린스홀딩스 산하 브랜드로 알려져 있다. 다만 현지에서는 단순한 양조장 겸 펍 브랜드로 운영되고 있는 경우가 많은 것으로 전해진다.

승리와 프린스브루잉, 프린스홀딩스 간의 연관관계는 확인되지 않았다. 승리가 프린스브루잉 행사에 단순 초청돼 발언했을 가능성이 높지만, 해당 영상만으로도 일부 누리꾼들은 범죄 연루설을 제기하며 “쟤는 파면 팔수록”, “지드래곤도 보이스피싱 시킬려고?” 등의 비아냥 댓글을 남겼다.