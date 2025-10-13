공동펀드 조성 등 추진

[헤럴드경제=김벼리 기자] IBK기업은행은 헝가리 개발은행(MFB)과 ‘양국 중소기업 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

지난 2일(현지 시각) 헝가리 부다페스트에서 진행한 협약은 대외 통상환경 변화로 어려움을 겪는 중소기업의 유럽 시장 진출과 판로 다각화 지원을 위해 마련됐다.

헝가리는 유럽연합(EU) 단일시장 접근성이 좋은 거점이라고 기업은행은 설명했다. 헝가리 개발은행은 중소기업 전문 정책 금융기관이다. 대출·투자·보증 등 중소기업 지원에 강점이 있다.

두 기관은 이번 협약을 통해 ▷양국 진출 기업의 금융지원 등을 위한 공동펀드 조성 ▷국내 스타트업의 유럽진출 지원 ▷중소기업 금융 관련 연구 교류 등을 추진한다.

기업은행은 이번 협약을 통해 국내 기업의 현지 투자·자금 조달을 지원하고 중소기업 금융 지원을 한층 강화할 계획이다.

김성태 은행장은 “이번 협력은 한국과 헝가리 기업의 글로벌 시장 진출을 지원하고 성장 동력을 만드는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 주요국 중기지원 전문 정책·민간 금융기관과의 국제 협력을 통해 국내 기업의 원활한 해외 진출을 지원하겠다”고 말했다.