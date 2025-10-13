80s MBC 서울가요제와 ‘행님 뭐하니?’에 BMW 5시리즈, 뉴 iX 등 주요 모델 노출

[헤럴드경제=김성우 기자] BMW 코리아(대표 한상윤)가 MBC 대표 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 5시리즈 등 브랜드 주요 모델을 협찬했다고 13일 밝혔다. 젊은층부터 40대 이상 계층까지 다양한 계층에서 사랑받는 예능을 활용하면서, 전연령층에서 마니아층을 확보하기 위한 포석으로 풀이된다.

BMW코리아에 따르면 우선 회사는 ‘놀면 뭐하니’의 <’80s MBC 서울가요제>에서 1980년대 사랑받았던 BMW 올드카와 현재의 인기 모델을 함께 선보였다. 화면 속에서는 프리미엄 세단을 대표하는 모델이었던 5시리즈(E34)에서 오늘날의 인기 모델 ‘M5’로 이어지는 영상 전환을 통해, 5시리즈의 헤리티지를 조명하고 시간을 넘어 세대를 아우르는 BMW만의 즐거움을 구현하려고 했다.

가요제 인기상 수상자가 출연한 뮤직비디오에서는 1980년대 한국 고객과 함께했던 3시리즈(E30)와 2025년을 함께하는 BMW M의 대표 고성능 스포츠 세단 ‘M3’였다. 이를 통해 음악을 매개로 한 세대의 연결을 보여주는 동시에 차량 특유의 독보적인 매력을 강조했다.

지난 7일과 9일 MBC 방송과 공식 유튜브 채널(놀면뭐하니 공식 유튜브)을 통해 공개된 ‘놀면 뭐하니’의 추석 특집 번외편 로드트립 콘텐츠 ‘행님 뭐하니?’에는 플래그십 순수전기 SAV ‘뉴 iX’와 프리미엄 대형 SAV ‘X7’을 지원했다. 출연자들이 차량과 떠나는 여행을 통해 BMW가 추구하는 운전의 즐거움을 자연스럽게 담아내며, BMW SUV 모델만의 뛰어난 성능과 공간감을 선보였다.

해당 콘텐츠에는 방송인 하하와 배우 이이경, 모델 주우재 등이 출연하는데 BMW 차량들은 출연자인 방송인 하하가 “이거 진짜 좋다”라면서 뉴 iX를 극찬하는 모습과 배우 이이경이 직접 차량을 운전하면서, 탁월한 승차감을 평가하는 장면에서 노출된다.

또한 맴버들은 노사연과 허경환, 조혜련 등 예능인들을 X7에 태워 함께 여행하면서, 차량의 남다른 공간감도 은연중에 소개했다.

한편 BMW 코리아와 함께한 ‘놀면 뭐하니’ 가요제 인기상 수상자 뮤직비디오와 ‘행님 뭐하니?’ 에피소드는 프로그램 공식 유튜브 채널에서 시청 가능하다.

BMW 코리아 관계자는 “앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 주요 모델과 브랜드의 매력을 전하며, 고객과의 접점을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.