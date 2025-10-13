[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회(회장 양진석)가 비즈니스 전략과 광주형 비전, 은퇴 후 자산관리 등 다양한 주제로 10월 금요조찬 포럼을 총 3회에 걸쳐 홀리데이인 광주호텔 3층 컨벤션홀에서 개최한다.

오는 17일에는 레인버드지오 조석준 회장이 ‘기후위기시대의 글로벌 기상기후 비즈니스 전략’을 주제로 강연한다. 조 회장은 서울과학종합대학원 교수와 원장을 역임했고 국내 최초 기상전문가로 KBS에서 첫 사회활동으로 제9대 기상청장과 UN산하 세계기상기구 집행이사를 지냈다. 주요 저서로는 ‘재미있는 날씨 이야기’, ‘기후변화 보이는 게 다가 아니다’, ‘기상이 강해야 진정한 선진국이다’ 등 다수를 발간했다.

24일에는 윤익 광주시립미술관장이 ‘문화예술로 도시 경쟁력을 높이는 광주형 비전’주제로 강연한다. 윤 관장은 광주국제미술전람회와 미디어아트페스티벌 총감독을 역임했다.

31일에는 미래에셋투자와 연금센터 김동엽 상무가 ‘은퇴 후 자산 관리’에 대해 강연한다. 김 상무는 금융감독원장상과 금융투자협회장상을 수상했고 KBS 라디오 ‘성기영의 경제쇼’와 ‘통합 뉴스룸 ET’에 출연했다. 저서로는 ‘돈이 돈을 벌어 준다고’, ‘토비의 주식회사’ 등을 출간했다.

양진석 광주경총 회장은 “10월 포럼은 날씨와 방송에 대한 여러 에피소드와 기후변화 등 은퇴 후 자산관리에 중점을 둔 강연을 준비했다”면서 “다양한 연금을 활용한 현금 흐름 만드는 방법 등 실속과 내실 있는 강연에 동참해 달라”고 말했다.