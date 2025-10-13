참가비 전액 유방암 예방 등에 기부

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 여성 건강 인식 개선과 기부문화 확산을 위한 달리기 캠페인 ‘2025 핑크런(PINK RUN)’에 참여했다고 13일 밝혔다.

핑크런은 유방암 인식 개선을 위해 참가비 전액을 유방암 예방교육과 환우 지원에 기부하는 달리기 캠페인이다. 하나은행은 2년 연속 후원했다. 이번 행사는 지난 12일 서울 상암 월드컵경기장 평화광장에서 열렸다.

이날 행사에는 달리기뿐만 아니라 ▷유방암 자가검진 체험 ▷환우 응원 엽서 꾸미기 ▷SNS(사회관계망서비스) 참여 행사 등 유방암 예방과 조기 진단의 중요성을 알리기 위한 다양한 프로그램을 선보였다.

특히, 이번 행사에는 유방암 조기검진의 필요성을 알리고 여성건강에 대한 인식 개선에 공감하는 그룹 임직원과 가족 등 총 150여명이 자발적으로 참여했다. 이들은 일반 시민 5000여명과 함께 본인이 선택한 5㎞, 10㎞ 코스를 각각 완주했다.

한편, 하나금융그룹은 핑크런을 주최하는 한국유방건강재단과 함께 자가검진 교육사업, 저소득 환우에 대한 치료비 지원 등 여성건강을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다. 아울러 하나금융그룹은 오는 11월 자폐성 장애인 인식 개선을 위한 마라톤 ‘오티즘 레이스’에도 임직원과 함께 참여할 예정이다.