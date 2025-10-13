우리은행, 신보에 60억 출연

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신용보증기금은 우리은행과 ‘첨단전략산업 분야 생산적 금융 확대를 위한 금융지원 업무협약’을 맺었다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 두 기관이 협력해 AI(인공지능) 등 첨단전략산업 분야 중소기업의 원활한 자금 조달을 지원하고 금융비용 부담을 덜어 주기 위해 마련됐다.

협약에 따라 우리은행은 신보에 총 60억원(특별출연금 40억원, 보증료 지원금 20억원)을 출연한다. 신보는 이를 재원으로 약 2100억원 규모의 보증을 공급할 계획이다.

지원 대상은 ▷첨단전략산업 등 신성장동력산업 영위기업 ▷수출기업 및 해외진출기업 ▷유망창업기업 ▷국내복귀기업 ▷중소기업기술마켓 등록기업 등이다.

신보는 특별출연 협약보증 대상 기업에 3년간 보증비율 100％를 적용한다. 0.2%포인트 보증료 차감 혜택도 제공한다. 또한 보증료 지원 협약보증을 통해서는 0.5%포인트의 보증료를 3년간 지원할 예정이다.

신보 관계자는 “이번 협약을 통해 첨단전략산업 분야 중소기업의 성장 기반이 보다 강화될 것”이라며 “앞으로도 관계기관과의 협력을 확대해 우리 경제의 신성장동력 창출에 기여하겠다”고 말했다.