쇼트트랙 월드투어 1차 대회서 금2·은1 전날 1500m 금메달 이어 계주 우승까지 김길리는 여자 1500ｍ 준우승…금1·은2

[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 남자 쇼트트랙 기대주 임종언(노원고)이 성인 무대 데뷔전에서 2관왕에 오르는 쾌거를 이뤘다.

임종언은 13일(한국시간) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 남자 5000ｍ 계주에서 황대헌(강원도청), 이준서(성남시청), 신동민(고려대)과 금메달을 합작했다.

한국 남자 계주팀은 6분50초781을 기록하며 중국(6분51초160)과 이탈리아(7분03초224)를 제쳤다.

임종언은 전날 남자 1500ｍ 결승에서 금메달, 이날 남자 1000ｍ에서 은메달을 획득한 데 이어 마지막 출전 종목인 계주 금메달까지 보태며 금메달 2개와 은메달 1개를 차지했다.

아직 생일이 지나지 않아 만 17세에 불과한 임종언은 성인 무대 데뷔전이자 생애 첫 월드투어에서 2관왕에 등극, 차세대 에이스로 눈도장을 받았다.

특히 지난 4월 열린 국가대표 선발전에서 압도적인 스피드로 종합 1위를 차지한 임종언은 경험 부족의 우려를 보란듯이 깨고 3개의 메달을 목에 걸며 단숨에 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 금메달 후보로 떠올랐다.

여자 대표팀의 김길리(성남시청)는 전날 여자 1000ｍ 은메달에 이어 이날 여자 1500ｍ 결승에서도 은메달을 획득했다. 김길리는 이번 대회에서 여자 계주 금메달을 포함해 3개의 메달(금메달 1개·은메달 2개)을 따냈다. 함께 결승에 진출한 최민정(성남시청)은 9바퀴를 남기고 넘어지면서 아쉽게 메달 사냥에 실패했다.

이로써 한국 남녀 대표팀은 월드투어 1차 대회에서 남녀 계주에서 우승하고 개인전에서 임종언(1500ｍ 금·1000ｍ 은), 황대헌(1500ｍ 은), 김길리(1500ｍ 은·1000ｍ 은)가 시상대에 오르는 성과를 냈다.

이번 대회는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 1차 예선을 겸해 펼쳐졌다.

동계 올림픽 쇼트트랙 출전권은 올 시즌 월드투어 1∼4차 대회 성적을 바탕으로 국가별로 배분한다. 4개 대회 중 상위 3개 대회 성적을 반영해 남녀 500ｍ, 1,000ｍ, 1500ｍ와 남녀 계주, 혼성 계주 출전권을 배정한다. 개인 세부 종목에선 국가별로 최대 3장씩의 출전권을 부여한다.