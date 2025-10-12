[헤럴드경제=민상식 기자] 캄보디아에서 한국인 대학생을 숨지게 한 중국인 용의자가 2년 전 발생했던 ‘대치동 학원가 마약 음료 사건’에 가담했다는 주장이 제기됐다.

12일 연합뉴스의 보도에 따르면 캄보디아에서 발생한 한인 대상 범죄를 추적해온 자경단 ‘천마’는 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보꼬산 지역에서 20대 한국인 대학생 A씨를 살해한 주범으로 중국인 리모(34)씨를 지목했다.

리씨는 마약 전과가 있으며 2023년 4월 서울 강남구 대치동 학원가에서 발생한 마약음료 사건에서 유통총책을 맡았다고 천마는 주장했다.

A씨에게 마약 투약을 강요하고 A씨를 고문하는 장면을 영상으로 촬영한 것도 리씨라고 천마는 덧붙였다.

캄보디아 검찰은 현지시간으로 지난 10일 살인과 사기 등 혐의로 30∼40대 중국인 3명을 구속기소 했지만, 리씨는 아직 검거되지 않은 것으로 알려졌다.

천마는 수사 협조를 위해 해당 내용을 경찰에 공유했다고 밝혔다.

경북경찰청 관계자는 “제보를 받아 확인을 위해 운영자(천마)를 접촉해 영상과 관련한 내용을 청취한 사실이 있다”면서도 “대치동 마약 연루 부분은 경찰은 전혀 아는 바가 없고, 말을 한 사실이 없는 내용”이라고 밝혔다.