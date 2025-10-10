손흥민, 韓 A매치 최다 출전 ‘137경기’

[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 축구가 최강 브라질과 평가전에서 0-2로 끌려간 채 전반을 마쳤다. ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)은 이날 선발 출전하며 한국 남자 선수 A매치 역대 최다 출전 기록을 새로 썼다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀(FIFA 랭킹 23위)은 10일 서울월드컵경기장에서 열리고 있는 ‘삼바 군단’ 브라질(FIFA 랭킹 6위)과의 친선경기에서 이스테방과 호드리구에 연속 실점하며 0-2로 뒤진 채 전반을 마감했다.

슈팅 수는 1-8, 유효슈팅은 0-3으로 크게 밀렸다.

홍명보 감독은 이날 3-4-3 포메이션을 가동했다. 최전방 공격수에 손흥민을 세우고 이강인(파리 생제르맹)과 이재성(마인츠)이 손흥민의 뒤를 받치게 했다. 중원에선 백승호(버밍엄시티)와 황인범(페예노르트)이 호흡을 맞췄다. 이재성은 100번째 A매치에 출전하며 센추리클럽에 가입한다.

수비는 예상대로 스리백 카드를 꺼냈다. 김민재(바이에른 뮌헨), 김주성(산프레체 히로시마), 조유민(샤르자)이 스리백을 이루고, 양쪽 윙백으로는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 배치됐다. 골키퍼 장갑은 조현우(울산)가 꼈다.

손흥민은 자신의 137번째 A매치에 나서며 차범근 전 국가대표 감독, 홍명보 현 대표팀 감독과 함께했던 공동 최다 출전 기록(136경기)을 깨고 단독 1위로 올라섰다.

브라질은 전반 초반부터 화력에 시동을 걸었다. 비니시우스가 전반 3분과 전반 10분 골대를 향해 위협적인 슛을 날렸지만 모두 골문을 외면했다.

결국 선제골은 브라질의 몫이었다. 전반 13분 브루노 기마랑이스가 중원에서 절묘한 침투패스를 찔러준 것을 이스테방이 받아 곧바로 오른발슛으로 골문을 갈랐다.

기세를 올린 브라질은 전반 17분 세트피스 상황에서 카세미루가 헤더로 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정을 받았다. 3분 뒤엔 빠른 역습 뒤에 호드리구가 왼발슛을 날렸지만 골키퍼 조현우의 선방에 막혔다.

브라질의 압박에 이렇다할 공격 기회를 잡지 못한 한국은 수비에서도 스리백 체제가 기능을 하지 못하면서 또다시 실점했다.

전반 41분 비니시우스가 카세미루에게 패스를 내준 것을 카세미루가 원터치 패스로 호드리구에게 연결했다. 호드리구는 수적으로 우세였지만 얼음처럼 굳어 있던 한국 수비수들을 가볍게 제치고 오른발 감아차기 슛으로 골망을 흔들었다.