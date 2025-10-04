[헤럴드경제=유혜림 기자] 지난 8월 한일정상회담에서 저출산·고령화, 인구 감소 등에 대해 함께 대응하자는 공감대가 형성된 가운데 일본에서 인구 감소 문제를 논의할 새로운 민간 조직이 이달 27일 출범한다.

4일 요미우리신문에 따르면, 해당 조직은 일본과 마찬가지로 저출산·고령화 현상이 심각한 한국과 공동 연구 등을 추진할 방침이다. 올해 8월 활동을 종료한 민간 조직 ‘인구전략회의’를 잇게 될 신설 조직의 가칭은 ‘미래를 선택하는 회의’다.

경제 단체와 노동 단체, 지자체 관계자들로 구성되며, 젊은이와 여성 참여도 요청할 계획이다. 공동 대표는 미무라 아키오 일본제철 명예회장, 마스다 히로야 전 총무상이 맡을 것으로 알려졌다.

인구전략회의는 일본 지자체 43%에서 2050년에 20∼30대 여성 인구가 2020년 대비 절반 이하로 줄어 소멸할 가능성이 있다고 지난해 발표한 바 있다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 총리가 지난 8월 도쿄 정상회담에서 저출산·고령화, 인구 감소 등에 대해 함께 대응해 나갈 필요성을 공감한 가운데 일본 민간 조직 출범을 계기로 양국 간 민간 차원 협력도 활발해질 것으로 보인다.

요미우리는 “양국에서 새로운 협의체를 설치해 심포지엄을 여는 것도 조율하고 있다”며 “젊은이·여성과 대화 교류, 소셜미디어(SNS)를 활용한 정보 제공도 할 것”이라고 전했다.

지난해 일본 사망자에서 출생아 수를 뺀 인구 자연 감소는 약 92만 명이었다. 이는 광역지자체 가가와현 인구와 거의 같은 수치다.

일본에서 작년에 태어난 일본인은 68만6천 명으로, 1899년 관련 통계 작성 이후 처음으로 70만 명을 밑돌았다.